Winter desmiente que siga una dieta estricta

Los Ángeles, Estados Unidos.



Ariel Winter no se priva de nada y quiere que todos sus fans lo sepan.



Aunque el aspecto físico de la actriz haya cambiado desde que saltara a la fama dando vida a Alex Dunphy en la serie Modern Family, cuando tenía tan solo 11 años, ella ha querido dejar claro que esa transformación no se debe a una dieta restrictiva.



“Un amigo me mandó un artículo que han publicado sobre mi ‘estricta alimentación’ y cómo solo salgo a comer fuera de casa si es comida sana y no permito azúcar en mi casa. Jajaja como todos los carbohidratos posibles y cada semana preparo galletas de chocolate”, dijo la joven en Twitter.