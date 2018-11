Gina Rodríguez genera polémica por decir que las latinas ganan menos

Los Ángeles, Estados Unidos.



Gina Rodríguez, protagonista de la serie Jane the Virgin, ha criticado que las actrices de raza negra y las asiáticas cobren más que las intérpretes latinas, una denuncia que ha desatado todo tipo de reacciones entre las mujeres de la industria cinematográfica.



La crítica tuvo lugar durante un debate sobre la brecha salarial de Hollywood en el que Rodríguez participó junto con las actrices Ellen Pompeo, Gabrielle Union y la oscarizada Emma Thompson.



“Me quedo petrificada en este espacio en el que hablamos sobre un salario igualitario, especialmente cuando ves el aspecto interseccional. Las mujeres blancas cobran más que las mujeres negras, y estas cobran más que las mujeres asiáticas, quienes ganan más que las mujeres latinas. Es algo aterrador”, opinó Rodríguez.



Las reacciones a estas palabras no tardaron en llegar a las redes sociales. La crítica de televisión Rebecca Theodore-Vachon respondió a Rodríguez que “Sofía Vergara es la actriz mejor pagada de la televisión, según Forbes, con 42 millones de dólares”. La internauta expuso que “Kerry Washington era la única actriz negra en esa lista y que se encontraba en el octavo puesto”.



La organización National Partnership for Women & Families apunta que las mujeres blancas cobran 77 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco. Mientras, las mujeres asiáticas amasan 85 centavos por cada dólar, las mujeres negras 61, las nativo-americanas 58 y las latinas 53 centavos por cada dólar.