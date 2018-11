Chapoy asegura que Atala Sarmiento se fue por celos

Ciudad de México, México.

Pati Chapoy arremetió con Atala Sarmiento, ex compañera en Ventaneando, meses después de que la última decidiera marcharse del show de TV Azteca.

La titular del show sobre la farándula recientemente señaló en una entrevista que Atala le tenía envidia a su cuñada Jimena Pérez, también conocida como La Choco, quien trabaja en Ventaneando.

Según Chapoy, Atala no pudo competir con la esposa de su hermano, Rafael Sarmiento, por lo que mejor decidió dar un paso al costado.

Chapoy agregó que además de la juventud de Jimena Pérez, Atala también le celó su manera de vestir, por lo que hasta intentó hacerse de una imagen parecida a la de su familiar.

En sus redes Sarmiento se refirió al tema asegurando que ha aguantado toda clase de ataques que han intentado desprestigiar en el terreno profesional, desde que decidió abandonar TV Azteca e irse a Televisa para ser parte del show "Intrusos" junto a Jorge Orijel .



Pero ahora que los embates pasaron al terreno personal, la conductora comenta que está de pie y lista para seguir adelante.

"He aguantado todo tipo de embates de quien no deja de buscar maneras de desprestigiarme profesionalmente. Ahora también me ataca en lo personal intentando enemistarme con mi familia.", expreso la exconductora de Ventaneando.

"Yo voy a seguir adelante, cada vez más fuerte, porque todas sus tormentas las voy a convertir SIEMPRE en arcoíris", posteó la rubia en sus redes sociales, refiriéndose a los señalamientos de Chapoy.