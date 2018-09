Keira Knightley solo ha visto 'Realmente amor' una vez

EUA.



Desde que se estrenara hace quince años, 'Realmente amor' se ha convertido en uno de esos clásicos que cada navidad vuelve a las pequeñas pantallas de millones de hogares y consigue emocionar de nuevo a los espectadores con las historias cruzadas de sus personajes y su mítica versión de la canción 'All I Want For Christmas Is You'.



Quien más y quien menos se ha parado a ver algunas de sus míticas escenas -la persecución por el aeropuerto o la declaración de amor silenciosa- al toparse con la película en televisión, pero curiosamente una de sus protagonistas, Keira Knightley, reconoce ser de las pocas personas en este mundo que no ha caído nunca en esa tentación.



Para la entonces jovencísima actriz se trató de uno de sus primeros trabajos en un éxito de taquilla, que además coincidió en el tiempo con el inicio de la franquicia 'Piratas del Caribe', y sin duda le trae a la memoria muy gratos recuerdos. Sin embargo, la perspectiva de revisar su actuación más de una década después siempre le ha echado para atrás.



"Solo la vi una vez cuando se estrenó, ¿cuánto tiempo ha pasado? 15 años, así que solo la he visto esa vez", ha confesado Keira Knightley a su paso por el programa 'GMA Day'. "Es que resulta un poco raro sentarse a verte en una de tus películas, pero también es cierto que yo no salgo demasiado, así que podría ver el resto de la historia y disfrutar de ella como los demás. Creo que voy a hacerlo".

Mira los videos: