La demanda, que fue presentada la semana pasada en un tribunal de Miami por Basulto y Hermanos al Rescate, sostiene que la película, estrenada en Netflix en junio de 2020 y que cuenta la infiltración de espías castristas entre grupos del exilio en Miami, no se basa en una “historia real”, porque está plagada de “mentiras flagrantes” y pinta a los miembros de esta organización como “terroristas que participaron en ataques criminales” y “tráfico de drogas”.

No solo se trata de una “representación falsa que no tiene ninguna base real”, sino que este thriller basado en el libro “The Last Soldiers of the Cold War” (Los últimos soldados de la Guerra Fría), de Fernando Moráis, viste de un aura romántica y “glorifica la actividad delictiva llevada a cabo por los espías de la Red Avispa en territorio estadounidense, señala la denuncia.

Según los documentos legales a los que tuvo acceso Efe, la película, protagonizada por la española Penélope Cruz y el venezolano Edgar Ramírez, es “un intento evidente de reescribir y blanquear la historia” de la Red Avispa “en favor del régimen comunista cubano”.

Los cinco espías cubanos que integraban la Red Avispa, desmantelada el 12 de septiembre de 1998 con la detención de todos sus miembros, proporcionaron información de inteligencia que “permitía al Gobierno cubano cometer ejecuciones extrajudiciales”, afirma la demanda.

Asesinatos que incluyen la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate, que despegaron en misión humanitaria en febrero de 1996 para rescatar y asistir a balseros en el mar rumbo a Estados Unidos y fueron derribados “en aguas internacionales” por aviones militares de Cuba.

Además, señala el documento de 61 páginas, la película “retrata falsamente como terroristas a las organizaciones del exilio cubano, a los que fueron expulsados de su país de origen debido a las atrocidades cometidas por el régimen comunista cubano”.

La demanda conjunta fue interpuesta también contra el francés Olivier Assayas, director del filme, y las productoras Orange Studios, Nostromo Pictures, US One Comercio e Servicios de Criacao e Producao de Obras Com Direitos Autorais, CG Cinema, Rodrigo, Charles Teixeira, Charles Gillibert y Lourenco Santana.

El documento solicita al tribunal una “compensación por los daños” de todo tipo sufridos por los demandantes.

La primera demanda contra Netflix fue presentada en octubre de 2020 por la exiliada cubana Ana Margarita Martínez, cuya reputación, dijo, queda “dañada” en la película por pintarla “falsamente” en un personaje de “estilo de vida lujoso pagado con dinero de la droga y actividades terroristas”.