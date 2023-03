Austin Butler: Inicios del protagonista de ‘Elvis’

Austin Butler es un actor y cantante estadounidense de cine, televisión y Broadway. Tiene 31 años, nació el 17 de agosto de 1991 en Anaheim, California, Estados Unidos.

Su madre se llamaba Lori Anne, falleció en 2014 debido al cáncer, y su padre es David Butler. Tiene una hermana mayor, Ashley Butler, que también es actriz.

A los trece años, se acercó un representante, el cual le dijo a Butler que lo ayudaría a ingresar a la industria del entretenimiento. Rápidamente comenzó con clases de actuación, dejó la escuela y fue educado en casa.

Al mismo tiempo, aprendió a tocar el piano y la guitarra, lo hizo muy rápido, ya que solía tocar hasta que le sangraban los dedos.

En 2005 consiguió un papel como actor secundario en la ‘Guía de supervivencia escolar de Ned’ en Nickelodeon. Su colega y amiga, Linsey Shaw, le presentó a su manager, quien accedió a trabajar con él.

Protagonizó un papel en la famosa serie de Disney, ‘Hannah Montana’ en donde interpretó a Derek Hanson, en el programa se puso a trabajar con Miley Cyrus.

En 2007 Butler fue elegido como Jake Krandle en el programa ‘iCarly’ y al año siguiente consiguió su primer papel como James Garret en ‘Zoey 101’.

Su actuación en Zoey 101 fue tan espectacular que le llegaron varias ofertas y ganó gran fama en el programa, apareció en la temporada 5, que abarca 9 episodios.

En 2009 obtuvo el papel principal en ‘Aliens in the Attic’, bajo la distribución de 20th Century Foz. Butler interpretó a Jake Pearson.

Después de seguir teniendo papeles recurrentes en varios programas, consiguió el papel principal en ‘La fabulosa aventura de Sharpay’. En la película interpretó a Peyton Leverette y recibió varios elogios de la crítica por su actuación.

Recibió elogios de la crítica por su actuación en ‘The Carrie Diaries’. La serie es una precuela de la popular serie Sex and the City. En la película, interpreta el papel principal de Sebastian Kydd, quien tiene una relación sentimental con Carrie.

Su actuación en ‘The Shanara Chronicles’ ha sido aplaudida por la crítica, en este filme Butler interpreta el papel principal y recibió críticas positivas de The New York Times.

En 2010, fue nominado al Premio Artista Joven en las categorías de Mejor Actuación en un Largometraje - Elenco Joven por la película Aliens in the Attic y Mejor Actuación en una Serie de TV (Comedia o Drama) - Actor Joven Protagónico para el programa Ruby & The Rockits.

Estuvo en una relación con la actriz Vanessa Hudgens. Butler y Hudgens salieron de 2011 a 2020 antes de decidir separarse.

Ha ganado el premio Globo de Oro, Premio BAFTA, AACTA, premio Satellite y AACTA International Award al mejor actor. Otra categoría fue en People’s Choice Award por la película de drama ‘Elvis’.

Actualmente Butler fue nominado en los premios Óscar a mejor actor por su papel de Elvis Presley en la película ‘Elvis’. Su contrincante Brendan Fraser fue el ganador de esta categoría.