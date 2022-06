Christian Bale volvería a interpretar a Batman bajo esta condición

Su etapa como el caballero oscuro quedó definitivamente enterrada en el año 2012, y ahora es Robert Pattinson quien se destaca ante los espectadores con el papel de Batman tras el estreno, hace solo unos meses, de una nueva cinta sobre el personaje dirigida por Matt Reeves.

Sin embargo, en su última entrevista Christian Bale ha abierto la puerta a la posibilidad de volver a interpretar al famoso superhéroe, aunque las probabilidades de que eso ocurra son francamente escasas.

Una vez completada la trilogía concebida por Christopher Nolan, compuesta por las películas ‘Batman Begins’ (2005), ‘El caballero oscuro’ (2008) y ‘El caballero oscuro: la leyenda renace’ (2012), el cineasta británico habría dado por concluido este fructífero período de su carrera.

En el caso de que el realizador quisiera revisitar la fascinante historia de Batman, y por supuesto si deseara volver a contar con sus servicios, el actor galés consideraría muy seriamente aceptar la oferta.

El tándem profesional que forjaron director e intérprete ha sido uno de los más productivos y satisfactorios de su trayectoria, por lo que Bale nunca rechazaría de primeras volver a trabajar con su buen amigo.

“Creo que todo dependería de Christopher Nolan. Si decidiera volver a hacerlo y me eligiera a mí, entonces sí, definitivamente lo consideraría. Ese fue siempre nuestro pacto, así que me mantendría fiel a ello. Pero la verdad es que siempre dijimos que solo haríamos tres películas. Y yo me he dicho en varias ocasiones que solo volvería a hacerlo con él”, ha confesado el ahora villano de la saga ‘Thor’, de los estudios Marvel, en conversación con Collider.