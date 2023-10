Chef hondureña Daniela Piaggio, presenta nuevas recetas de postres

La mujer siempre está a la vanguardia en todos los ámbitos, por lo que no podía ser diferente en el mundo de la pastelería y la repostería. Hablar de elaborar postres es hablar de manos creativas, y la mano femenina siempre pone su toque dulce en lo que hace, con creatividad y buen gusto. Este es el caso de la joven chef Daniela Piaggio, hondureña de nacimiento, quien nos comparte como decidió estudiar Baking and Pastry Arts en New York.

Daniela desde muy pequeña descubrió el interés por la cocina, “siempre he estado en la cocina inventando y elaborando postres con la ayuda del internet, buscando todo tipo de recetas que podía hacer, algo diferente cada día, de hecho, en la pandemia del Covid 19 estuve siempre en la cocina, porque si no me aburría, y fue en este tiempo que decidí estudiar Baking and Pastry Arts”.

Estudios en el extranjero. Daniela eligió estudiar en la universidad The Culinary Institute of América en la ciudad de Hyde Park, Nueva York, y con el apoyo de su padres y hermanos emprendió el reto de convertirse en chef.

“Cada momento en la universidad me encantó, todo lo que aprendí, mis primeras experiencias culinarias, es algo inolvidable. Todos los chefs con los que intercambie son reconocidos, han creado sus restaurantes galardonados con estrellas Michelín, todo esto me ha inspirado para algún día ser uno de ellos, seguir sus pasos”.