Protege a los adultos mayores contra el coronavirus

San Pedro Sula, Honduras.

Los adultos mayores son una población muy vulnerable a la nueva cepa del coronavirus COVID-19, ya que si se enferman en lugar de recuperarse de forma natural, a diferencia de la mayoría de las personas afectadas, ellos podrían tardar en reponerse.



Las personas mayores de 60 años junto a las que padecen algunas enfermedades (como el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección.



Si en nuestra casa hay una persona mayor, te recomendamos estar pendiente de su estado de salud para identificar si presentan síntomas.



En Honduras, la campaña #QuédateEnCasa tiene como propósito evitar que el COVID-19 se propague y afecte a la población hondureña, especialmente a las personas de edad avanzada, cuyo sistema inmunológico está debilitado por la edad.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas básicas para protegerse del virus, como lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua tibia durante veinte segundos o limpiarlas con un gel antibacterial a base de alcohol, además de evitar estrechar manos; alejarse de las grandes reuniones; limpiar y desinfectar objetos que se toquen con frecuencia; y evitar el transporte público y las multitudes.



En el caso que el adulto mayor tenga citas médicas que no son esenciales, los expertos recomiendan que éstas sean canceladas. Se recomienda hablar con su médico para que le indique medicamentos esenciales para dos o tres meses.



Una de las recomendaciones claves contra el coronavirus es el aislamiento social. En el caso de las personas mayores puede ser un problema, ya que la soledad puede ser un riesgo para la salud. Para contrarrestar este efecto, se recomiendan hacer reuniones virtuales con amigos y familiares para que no tengan estos sentimientos negativos.



De igual forma, los geriatras recomiendan que este distanciamiento social no afecte las rutinas diarias que afecten la vitalidad de los adultos mayores. Se deben mantener los buenos hábitos, es decir, tiempo adecuado para dormir, una alimentación saludable y el ejercicio, el cual puede ayudar a impulsar el sistema inmune, disminuir la inflamación y tener beneficios mentales y emocionales.



Así que ya sabes, en esta cuarentena sigue las indicaciones de prevención, cuida a las personas mayores de tu familia. No olvides que ellos cuidaron de ti durante tu infancia, ahora te corresponde a ti cuidar de ellos.



¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.