Construya hogares seguros con Ferromax  

San Pedro Sula, Honduras.



Para mejorar la calidad de vida de sus clientes, Ferromax, la empresa número uno en hierro y techos, entrega máxima calidad al mejor precio a través de sus marcas exclusivas: MaxAlúm y Canaleta GHT.



Estas exitosas innovaciones son fabricadas a longitud exacta, sin costo adicional para que construya hogares seguros con materiales de máxima duración, seguridad y economía.



Estos son los beneficios que ofrecen:



Mayor ahorro por su larga duración

Por sus mayores recubrimientos MaxAlúm y Canaleta GHT le dan la máxima duración, lo que evitan la oxidación prematura y ofrece más del doble de años que las imitaciones. De esta forma se evitan gastos prematuros de reponer el material, desinstalar y volver a instalar las reposiciones en un plazo más corto.



Mayor protección para su familia

Por ser fabricados con aceros de alta resistencia, todos los productos de Ferromax le dan mayor capacidad estructural, especialmente en momento críticos ante un terremoto.



Ahorro de tiempo y dinero

Gracias al exclusivo servicio de fabricación a longitud exacta de MaxAlúm y Canaleta GHT, desde 1 hasta 12 metros de longitud, al centímetro exacto y sin costo adicional, ahorran tiempo y dinero evitando: cortes, traslapes, soldaduras innecesarias y desperdicios de material, para una fácil y rápida la instalación.

Fabricación a longitud exacta de MaxAlúm.



No arriesgue su inversión con imitaciones, el precio más bajo no es el mejor precio, recuerde lo barato sale caro. Los especialistas de Ferromax afirman que “solo aquí encuentran la máxima calidad al mejor precio”.



Visítelos en los más de 25 Centros de Servicio en todo el país, con horario de atención de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. sin cerrar al mediodía y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.