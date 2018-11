Los métodos anticonceptivos son un derecho humano   

San Pedro Sula, Honduras.



El uso de métodos anticonceptivos es un derecho de toda persona, para decidir de manera libre y responsable, sobre el número de hijos que tiene y el momento en que los tendrá.



También, es un derecho a recibir información sobre el tema y tener acceso a los servicios necesarios, independientemente del sexo, la preferencia sexual, el estado social / legal, o edad.



Asesoría en línea personalizada y confidencial



En febrero de este año, Asociación PASMO lanzó una campaña digital “Úsala Bien” en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y República Dominicana, con el objetivo de promover los derechos sexuales de los adolescentes, y contribuir con la disminución de los embarazos no deseados en jóvenes y adolescentes.



A la fecha, han llegado a más de 24 millones de jóvenes en línea. Más de 8.500 jóvenes han recibido asesoría en línea a través de la fan page de Úsala Bien para poder tomar decisiones informadas y empoderados para tomar control sobre su salud sexual y reproductiva.



Oferta de métodos anticonceptivos



El programa ayuda incrementar el acceso a información sobre el uso voluntario de métodos anticonceptivos, es decir, las diferentes formas con las que una persona puede prevenir un embarazo. Existen distintas opciones de métodos a corto y largo plazo que pueden adaptarse al estilo de vida de cada mujer y su pareja.



Si deseas prevenir el embarazo sin someterte a un régimen diario o mensual los anticonceptivos a largo plazo son la mejor opción, estos son:



-DIU: Puedes usarlo hasta por 10 años, no te molesta en tus relaciones sexuales, nadie sabrá que lo usas y no contiene hormonas.

-Implante Hormonal Subdérmico: Te brinda una protección hasta por 3 o 5 años, evitas una rutina de aplicación diaria, semanal o mensual; no requiere controles médicos frecuentes y es muy seguro.



Otros anticonceptivos:



-Pastillas anticonceptivas: Reducen los cólicos menstruales, hacen que las menstruaciones sean menos abundantes y pueden ayudar a evitar el acné.

-Inyección anticonceptiva: Fácil de iniciar su uso y dejar de usarla, fácil de obtener y simple de utilizar.

-Condón masculino: Muy fácil de conseguir, existe variedad de colores, sabores y texturas y te protege contra ITS.



Clínicas parte del proyecto



El proyecto también facilita el acceso que tienen los jóvenes para obtener una consulta, compra, o inserción de método anticonceptivos ya que cuenta con clínicas asociadas con atención de calidad amigable y diferenciada para adolescentes y jóvenes a precios accesibles, donde encontrarán profesionales de salud capacitados y acreditados en colocación de métodos anticonceptivos.



Se recomienda que, si deseas optar por un método de anticonceptivo, acudas con un especialista para que te oriente a elegir el anticonceptivo idóneo a tu organismo y rutina de vida.