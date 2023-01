“Debemos tener el compromiso de generar espacios para otras mujeres”: Karla Ávila

– Es un contundente sí. Estoy orgullosa de la niña que fui y lo que he materializado en mi vida personal, familiar y profesional, los aciertos y desaciertos que he tenido en todo este crecimiento que es la vida, desde los 15 años que emprendí mi viaje para buscar hacer realidad mis sueños, con el apoyo de mis padres.

– La verdad que mis vínculos fueron con ambos. Mi padre, un militar de carrera, excombatiente de la guerra del 69, hombre de carácter, me enseñó mucho sobre la vida, su legado ha sido una orientación en mi accionar; pero también mi madre, una mujer visionaria, entregada a la educación, de personalidad afable, sensible, pero firme en la toma de decisiones, lo que le ha permitido dejar un legado en el sistema educativo de San Lorenzo , Valle.

– No debería haber diferencia de habilidades entre uno y otro campo. Por ejemplo, la base de mi formación laboral, la obtuve trabajando en el Gobierno (primer empleo) que sin duda alguna fue evolucionando frente a los retos que se presentaron al hacer la transición al sector privado, a una de las empresas más grandes del país, como es Cervecería Hondureña. Considero que la diferencia no está entre un rubro u otro, sino en la actitud y la resiliencia con la que el colaborador enfrenta y aborda cada reto que la vida laboral le presenta, es lo que finalmente marcará la diferencia.

Los cambios estructurales llevan tiempo; sin embargo, considero que se ha avanzado, no me quiero enfocar en la velocidad, sino que en que el progreso sea constante y contundente, que realmente las mujeres que hemos llegado a ocupar posiciones ejecutivas o de poder, tengamos la visión de abrir esos espacios para otras mujeres que están en el mismo camino y adicionalmente sensibilizar a los hombres a través de nuestros resultados, de la diferencia que marcamos con el valor agregado que estamos generando desde nuestras posiciones, en nuestro desempeño laboral así como en el apoyo a la igualdad de género.

– Si Karla Ávila pudiera volver al pasado ¿cambiaría algo en su vida? Y, si fuera al futuro, ¿qué es lo mejor que llevaría del pasado?

– No, yo no cambiaría nada de mi pasado, me siento agradecida y orgullosa de lo que he podido construir, así como de caer y poder levantarme; y si fuera al futuro lo mejor que me llevaría sería las enseñanzas de mis padres y mi mayor motor y motivación: mi familia.

– Para cerrar, nos gustaría su reflexión: ¿Cuál es el simbolismo de la mujer hondureña? ¿Qué la define?

– La mujer hondureña simboliza fuerza, empeño, es el sí puedo; acompañada de sentimiento, dedicación y responsabilidad. La vida me ha permitido conocer mujeres en diferentes ámbitos: rural, empresarial, político, emprendedor y ambiental; lo que me ha concedido tener una visión y valorar en su dimensión el rol que cada una desempeñamos en cada trinchera que la vida nos ha asignado y que cada una aporta a romper ese invisible “techo de cristal” y construir esa igualdad que aspiramos las mujeres en los diferentes espacios.