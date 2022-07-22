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Ley de la Junta Nominadora para candidatos a magistrados

Los 15 magistrados que sean electos por el Congreso Nacional ocuparán sus puestos durante siete años a partir del 2023.

Ley de la Junta Nominadora para candidatos a magistrados