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Carta de Ana García al juez Kevin Castel

Ana García envió una extensa misiva a Kevin Castel, juez que sentenciará a Juan Orlando Hernández el miércoles 26 de junio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Carta que envió la esposa del expresidente Juan Orlando Hernández al juez Kevin Castel de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.