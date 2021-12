VIDEO: “Perro” Bermúdez cumple promesa y se “tatúa” escudo del Atlas en la cabeza

La victoria del Atlas en el fútbol de la Liga MX (México) dejó cientos de imágenes para la historia. Después de 70 años, el club jalisciense alzó el cetro liguero, acabando con la “maldición” que aquejó a la institución durante décadas.

Uno de los más emblemáticos aficionados del Atlas es el histórico relator deportivo de televisión Enrique Bermúdez de la Serna, más conocido como “Perro” Bermúdez.

El comentarista de Televisa, en su división de TUDN, narró el partido y antes de la final de vuelta que Atlas ganó, en penales (4-3) contra León, hizo una promesa.

Bermúdez adelantó que, si Atlas conseguía el título, se “tatuaría” el escudo de ese equipo en la cabeza. Los “rojinegros” alzaron el campeonato y el relator, finalmente, cumplió, aunque a medias, puesto que la marca en su cuero cabelludo es provisional.

“Esta Final es la más grande, no me ha tocado narrar una Final de selección mexicana, ojalá me toque, pero esta, no es porque yo sea Rojinegro... he narrado Finales en Monterrey con público dividido, he narrado Cruz Azul-América, pero nunca en mi vida he visto un ambiente tan fuerte, un ambiente tan grande en 70 años como este del Atlas”, mencionó.

CUMPLIÓ

“Hoy lo vamos a cumplir... ahí está. Orgullosamente Rojinegro. La furia, mil veces, arriba, el Atlas”, dijo Bermúdez en directo, en una de las emisiones de TUDN.

Se dijo previo al cotejo que Bermúdez se tatuaría de forma permanente, pero, explicaron, esto se “malinterpretó”. El narrador portará el escudo en su cabeza al menos durante una semana.