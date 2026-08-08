UPN y Olancho no pasan del empate en el Emilio Williams

Choluteca

UPN y Olancho FC protagonizaron un intenso empate 1-1 en la segunda fecha del Torneo Apertura, en un partido que tuvo emoción hasta los minutos finales. El encuentro parecía encaminarse a favor de Olancho cuando John Anderson apareció para abrir el marcador, desatando la celebración olanchana y poniendo contra las cuerdas a la UPN.

Pero la reacción de los universitarios fue inmediata. A los 85 minutos, Josué Villafranca apareció para marcar el empate 1-1 y devolverle la ilusión a la UPN en el cierre del partido. El gol encendió los minutos finales, pero ninguno de los dos equipos consiguió encontrar el tanto de la victoria. Con este resultado, Olancho FC llega a 4 puntos en el Torneo Apertura, mientras que UPN suma su primer punto después de disputada la segunda jornada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse