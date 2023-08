San Juan recibe castigo y se queda en Liga Mayor: hay nuevo ascendido en Segunda

No obstante, la Juventus de Roatán se dio cuenta que el jugador Dariel Fernando Madrid, supuestamente, estaba jugando con dos clubes en un mismo campeonato: San Juan (Santa Bárbara) y Morelia (Puerto Cortés).

De acuerdo al formulario compartido por el ente disciplinario, el San Juan de Santa Bárbara perdió la final 3-0, tras la declaración que obliga a darle el triunfo al equipo de la isla paradisiaca. Además, el ente disciplinario obliga a que el futbolista en cuestión no participe en torneos oficiales por cinco años.

Sin embargo, esto no se quedó aquí, porque el San Juan de Santa Bárbara llegó a la instancia de apelación ante la Comisión de Apelaciones. No obstante, el equipo santabarbarense no presentó las pruebas necesarias para ganar el caso, por ende, es complicado que revertir dicha declaración.

La próxima semana la Comisión de Apelaciones dará el veredicto final en el que se confirmará el ascenso por mesa de parte del Juventus de Roatán, Islas de la Bahía.