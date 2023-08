Rigoberto Rivas se despide de la Reggina con emotivo mensaje

ESTE FUE SU MENSAJE:

“Ahora solo puedo pensar en una palabra: GRACIAS.

Gracias a todos los compañeros que he tenido, a los señores y a todos los que trabajan detrás de las escenas para hacer de este club aún más maravilloso.

Me acogiste como a un hijo hace 4 años, nunca me hiciste perder nada y aquí realmente me sentí como en casa.

Estaré eternamente agradecido a Reggina, a Reggio y a la gente de Amaranto: Son fantásticos. Nos seguiste a todos los estadios de Italia, siempre has estado a nuestro lado en las buenas y sobre todo en las malas.

Queridos Reggina y queridos fans, no merecen todo esto. Será duro pero se que una vez más te levantarás, mostrarás tu fuerza y volverás a brillar.

Ha sido un viaje increíble. Voy a guardar todo en mi corazón por siempre.

El Niño, Rigoberto”.