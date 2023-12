’Rambo’ de León se despidió del fútbol con goles y entre lágrimas

En el minuto 71’ salió aplaudido, ovacionado, con cariños por parte de compañeros con los que gritó muchos goles en la Selección de Honduras. Sin embargo, cuando apuntaba a salir en reemplazo de Árnold Cruz, el ’10’ se soltó en lágrimas al decirle adiós al fútbol profesional.

“Es difícil poder hablar, todo lo que me dieron ellos, jugaba para ellos, verlos felices me hacia mas feliz a mí, corría por ellos y ahora pues que no podré tocar más campos profesionales, solo me acuerdo de aquel niño que tenía una pelota de caucho y quería comerse al mundo. Quería decirle a mi abuela que sí lo logré, logré debutar”, dijo de León a los medios de prensa.