Troglio habla de nuevas ofertas de Argentina: “No soy un desastre”

“Pareciera que en cada torneo nos quisiera mufar, Olimpia es ganador y queda demostrado que no es tan simple. Lamentablemente tengo acá (señala la garganta) el resultado de México, pero el otro día me sentí feliz cuando el Real Madrid le metió cuatro al Barcelona, porque vos decís, ¿es posible que el Barcelona se coma cuatro con todas sus figuras? Es posible. También ¿es posible que el Real Madrid pierda en el Santiago Bernabéu pierda ante Villarreal? Es posible. Nosotros nos volvemos locos en el fútbol hondureño. Hoy entró un chico de 17 años (Roberto Osorio del Real España) que la rompió . No sé por qué dicen que el fútbol hondureño está muerto.

Ofertas del fútbol argentino:

“Por ahí tiran cualquier nombre, lo tira gente de cualquier mundo. Hablo de clubes, pero, para mí es importante que me pongan en listas, porque que te pongan en una lista de cinco técnicos no quiere decir que vas a ser el elegidos, simplemente te tienen en lista. Y como digo siempre, yo no dirigí seis meses al San Lorenzo de Almagro, dirigí 15 años en el fútbol argentino, salí tres veces campeón con Gimnasia de La Plata, llegué a la Copa con Independiente, con Argentinos Júniors Ahora, dirán, ¿y por qué vino acá? Porque quería salir campeón. Y en Argentina me estaban tocando equipos que me costaban salir campeón.

Entonces busqué que me saliera un equipo grande que estaba necesitado, me llamaron de Honduras, acá vine. Me preguntaron, ¿vendrías a Honduras? Sí, ¿por qué no? Acá estoy, llevo cuatro años y no me arrepiento. La verdad que la pasé bárbaro a nivel humano y futbolístico, es bueno que te nombren, quiere decir que estás haciendo un buen trabajo y está muy bueno que el fútbol argentino se fije en un técnico que está dirigiendo en el fútbol de Honduras. Esa es una buena para el fútbol hondureño. A mí me da placer que me pongan en listas, eso me dice que no soy un desastre, sino que soy medianamente bueno”.