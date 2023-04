¿Quisiera estar en la H? Mario Martínez analizó el trabajo de Diego

“El que no quiere estar en la Selección te miente, todo futbolista en Honduras desde niño se quiere estar ahí, representando a tu país, ya me tocó por varios y decirle que no a la Selección... no sé quién tendría de decir eso. En lo personal uno quiere estar y el nivel te lo dice igual que el técnico. Si no te toca apoyar a los compañeros porque están representando a un país. A todos nos encantaría ver a Honduras en otro Mundial y ojalá se logre”, fue contundente el pensar del mediocampista zurdo.

Y recordó gratos momentos vividos con la H en el pecho en juegos del pasado: “Mientras uno siga jugando al fútbol y demostrando que estás haciendo bien todo en la cancha, pues si el técnico te llama ahí estaremos. Dios me ha dado esa linda oportunidad y lo disfruté”.