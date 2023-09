“No tengo nada que envidiar de Messi y Cristiano, tengo la misma calidad”

“Si hubiera tenido en el City la mentalidad que tengo ahora habría ganado un Balón de Oro. Podría haberlo ganado. Estoy seguro de esto. Pero ya sabes, creces, eres más maduro. Perdí algunas oportunidades para estar a ese nivel, pero estoy seguro que mi calidad está al mismo nivel que la de Messi y Cristiano, pero dejé pasar ciertas oportunidades”, dijo en diálogo con The Athletic.

“Ahora mismo no puedo decir que sea tan buen como Cristiano porque Ronaldo ganó, ¿cuántos Balones de Oro? ¿Cinco? No te puedes comparar, nadie se puede comparar. Pero si hablamos de calidad, calidad para jugar al fútbol, no tengo nada que envidiarles, siendo sincero”, añadió.

SU GRAN ERROR

Balotelli se formó en las inferiores del Inter de Milán, debutó como jugador de ese equipo y brilló allí bajó la tutela de José Mourinho. Luego pasó a su eterno rival, el AC Milan, donde brilló y mostró gran astucia.