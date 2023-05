Luis Alvarado revela por qué no hay jugadores del Motagua en la Sub-20

Alvarado también reveló cuáles fueron los motivos de escoger a David Ruiz, la no convocatoria de futbolistas motagüenses y las oportunidades que tiene nuestra Selección Nacional de brillar en Argentina, según comentó en el programa Cinco Deportivo.

- Declaraciones de Luis Alvarado -

Valoraciones de la lista seleccionada:

“El pilar fundamental es el trabajo que han hecho estos jugadores: los microciclos, trabajos pilotos, amistosos, torneos amistosos, partidos internacionales y el Premundial sirviendo como punto de partida. Por eso 15 de ellos se han mantenido en esta lista, se han mantenido firmes en nuestros criterios deportivos y de conducta en la parte disciplinaria. Ellos han sido fieles a esas consignas a nuestra nómina. Luego aparecieron un par de jugadores haciéndolo de buena manera a nivel nacional e internacional que vienen a potenciar este equipo”.

Los que quedaron al borde del Mundial:

“Es un tema muy complejo, yo soy mucho de dar oportunidades. En esta ocasión me toca ser el malo de la película porque en vez de darle la oportunidad a 21 le quito la oportunidad a un montón que tenían esa aspiración. Con cada uno se habló en su momento, se le ha dicho uno a uno lo que han dejado de hacer, en qué han fallado para no estar en esta nómina. Prácticamente le puedo decir que el 100% de los que han trabajado conmigo saben por qué no están en la lista”.

¿Por qué no están los Antony García y Edson Rocha?

“Lastimosamente no le voy a hablar nombre por nombre porque regularmente es la dinámica en todos los países, ya que, cuando se da la lista, los más importantes y los mejores son los que no están. Nuestra forma de trabajo es: todos son importantes, pero ninguno es imprescindible.

“Ahora, estos 21 son mis elegidos, son los que van a representar a Honduras. Van a darlo todo por la camiseta, no hablaré individualmente de ningún caso, no voy a exponer a los jugadores. Los tres aspectos son: qué hiciste con el club, y qué dejaste de hacer con la Bicolor. En segunda están las lesiones y tercero se cuenta lo disciplinario.