Lo que opinan los argentinos en Honduras del amistoso contra Argentina: “No creo que el resultado sea desastroso”

Así verá el partido

“Seguramente que en familia o tal vez nos podemos juntar con alguno de los chicos que viven aquí conmigo. Me parece que todos los hondureños tenemos que disfrutar de este bonito partido”.

Habló con sus compañeros

“Antes que se fueran si hubieron bromas y risas sobre no golpear a Messi, que lo cuiden para el mundial y cosas así. Me decía la ‘Perrita’ (Héctor Castellanos) – voy a intentar no golpearlo, pero de repente se me escapa alguna- (risas)”.

Positivo para Honduras

“A los compañeros que estén en ese encuentro les va a servir muchísimo, se gana experiencia y estos chicos van a tener la posibilidad de darse a conocer porque viajó mucha prensa de todas partes”.

El trámite del juego

“Argentina es un equipo que le gusta tener mucho la posesión y partiendo desde ese punto van a querer adueñarse del duelo desde el inicio circulando la pelota y Honduras va buscar contrarrestar eso y buscar contragolpes en velocidad”.

Resultado

“No creo que el resultado sea desastroso, hoy en día, es muy complicado que hayan goleadas porque el fútbol ha evolucionado y en el caso de Honduras tiene jugadores muy buenos y que están en Europa y la MLS”.

Marcaje a Leonel Messi

“Marcar a la ‘Pulga’ es muy difícil. Seguramente tendrá dos marcas muy pegadas y tratarán de anticipar siempre que vaya a recibir”.

Argentina campeona del mundo

“Si, estoy muy ilusionado por lo que viene mostrando, pero en el mundial es muy diferente porque son eliminaciones directas y los rivales van avanzando”.

OTRAS OPINIONES

Pedro Troglio: “Es un momento único. Para este partido, Honduras tiene que tener en cuenta, así como toda la gente, que van a ir a enfrentar a la potencia más grande del momento, con uno de los mejores de la historia y el mejor del momento que es Lionel Messi.

Héctor Vargas: “Espero sea un bonito espectáculo para la gente, si bien es cierto, no hay nada en juego, pero suma la experiencia. En el caso de Messi que es uno de los últimos partidos que va jugar con la albiceleste antes del mundial. El que haga mejor las cosas que gane”.