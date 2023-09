Scaloni revela por qué Messi no jugó en el Bolivia-Argentina

“Tiene su dificultad la atura, pero no somos los primeros en ganar”, dijo el entrenador tras recordar que “han ganado muchos acá y han perdido muchos” también.

Scaloni indicó que la dificultad “es evidente”, como también la tienen otras canchas y dio por zanjado el tema al asegurar que no quiere “entrar en problemas, en debates” sobre jugar en la altitud.

Sobre la ausencia de Lionel Messi en el encuentro, el técnico explicó que “no estaba para jugar. Intentó recuperarse y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos”.

Y añadió: “Él mismo me dijo que no se sentía bien. No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil. Incluso entrando se podía hacer mal”.