‘La Tota‘ Medina ante posible eliminación en Concacaf: “No va a condicionar lo que estamos haciendo en el torneo local”

Motagua tiene un partido bravo el miércoles en Panamá ante el Tauro FC por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Concacaf.

En el duelo de ida el marcador fue de 0-0 en Tegucigalpa, por lo que el azul necesita ganar o sacar un empate con goles para poder avanzar a la siguiente fase del certamen.

El entrenador de Motagua, Hernán ‘La Tota‘ Medina, analizó la primera vuelta que ha hecho su equipo en el Torneo Apertura 2022 y lo que se viene ante Tauro FC.

El argentino dice tener claro que sabe muy bien que un proyecto de sostiene con resultados, pero que un posible tropiezo o eliminación de la Liga de Concacaf no afectará el buen torneo que están realizando en el campeonato Apertura 2022, donde son líderes e invictos.

Jugar en dos torneos

Es difícil, los muchachos llegaron a las 10:00 de la noche (de Danlí tras el juego ante Victoria), fueron a sus casas y ya este lunes partimos a Panamá en busca de la clasificación. Sabíamos que íbamos a tener una semana complicada, donde se venían una serie de partidos duros como siempre digo. En buena hora por el compromiso de los muchachos y por hacer que cada día nos subamos a una ilusión que estamos concretando”.

Cierre de la primera vuelta

Fue una buena vuelta, todavía nos va a quedar la segunda mitad donde siempre son las más difíciles, seguramente va a ser más cerrado todo, pero bueno nosotros estamos en esta posición de privilegio, saber sostenerlo será el gran desafío, poder mejorar también.

Triunfo o empate con goles para clasificar ante Tauro

Vamos a hacer un partido inteligente, eso será lo primordial. Vamos a ir a ganar, siempre he dicho que no sé preparar los equipos para que especulen así que no será esta la excepción. Luego, en el trámite del partido y de la serie, para estar en la otra instancia tenemos que hacer algo mejor que el rival y así será.