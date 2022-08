El Marathón atraviesa por una crisis de malos resultados y la situación se agravó tras perder la noche del domingo 2-0 ante el Real España en una nueva edición del clásico sampedrano.

Tras seis jornadas disputadas, el club verdolaga es sexto en la clasificación con apenas siete unidades y acumula cuatro partidos consecutivos sin poder ganar. A eso se le agrega que no ha podido conocer el triunfo en los clásicos.

Luego de la caída ante la máquina, Juan Obelar, asistente técnico del Marathón, dio la cara y en conferencia de prensa lamentó la dura situación que vive la institución.

La entrevista con Juan Obelar

¿Qué está pasando en Marathón?

Primero es difícil de analizar cuando te quedas con un hombre menos y en seguida viene el gol. Se hace complicado de analizar y más ante un gran rival, dimos ventaja pero bueno hay que continuar.

Su opinión sobre el arbitraje en el derbi sampedrano

Trato de no hablar del tema arbitral, pero la verdad no me detengo en temas de los árbitros.

El manejo de estos partidos en la parte psicológica de estos futbolistas,¿les está costando más que otras veces?

El tema psicológico nosotros creemos que no hay problema. Al jugador del Marathón no le falta nada, ellos viven para esto, para el fútbol. No deberían de tener ninguna clase de inconveniente. Hoy habíamos cambiado el sistema, habíamos comenzado con una línea de tres porque sabíamos que ellos por afuera son fuertes y después pasó la expulsión, se tuvo que armar un 4-4-1 y nos vimos superado, esa esa la realidad, más allá que teníamos un hombre menos el Real España hizo un buen partido.

¿Qué le ha faltado al Marathón para ganar los clásicos?

“Ganarlos. Hay partidos que se juegan más con el corazón que otra cosa, obviamente que los clásicos son una parte emocional más que el resto, pero creo que los inicios de los juegos (clásicos) se iniciaron de buena manera y no terminaron como nosotros queríamos.

Muchas veces se dice qué se juega como se entrena. Hoy hacen recambios ante Real España y los jugadores no entraron enchufados, ¿qué puede analizar de su parte?

Obviamente es un dicho que uno juega como entrena, la verdad los jugadores durante la semana nos muestran otra cosa, lamentablemente no se está llevando a la cancha el día del partido. Hay que darle vuelta a la página porque en seguida ya el miércoles tenemos un nuevo partido.

Antes del partido había presión, se habla de ultimátum para Manolo.¿Cómo sientes que está la situación?

Recién me entero de eso. La verdad es que no ando mucho en redes sociales, la verdad me estoy enterando por ti que la cabeza de Manolo estaba dependiendo de este resultado y no lo creo así, estamos a tiempo y pensamos que esto lo sacamos entre todos.

Preocupación por no ganarle a los equipos grandes

Siempre preocupa y más en este equipo. No se están dando los resultados y más ante los grandes pero lo vuelvo a repetir y hay que tratar de dar vuelta a la página y enfocarnos en el juego del miércoles, será difícil y complicado como lo han sido todos.