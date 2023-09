Real España: “Aquí hay plantel suficiente para buscar el campeonato”

Mauro fue presentado este martes como el asistente de José, quien no ha podido ganar en sus tres partidos en Liga Nacional, donde los aurinegros suman cinco partidos sin ganar.

El duelo ante el Olancho FC: “Ayer nos vinculamos a la institución, el profe tiene ideas muy claras en relación a lo que son los objetivos del equipo. Yo vengo a sumar y a ayudarlo en lo que él me pida. Ya mañana debemos cosechar los primeros puntos, pero esto no depende de José o de Mauro, los jugadores juegan el papel más importante en cada partido. Estoy seguro que con el plantel qué hay se puede trascender y levantarse de la incómoda posición en la que está”.

Ven al Real España candidato al título: “Esto es partido a partido, no podemos especular, mañana tenemos un partido muy importante y hay que ganarlo. Una institución como Real España tiene que buscas la victoria siempre y no me cabe la menor duda que aquí hay plantel suficiente para buscar el campeonato”.

-- José Valladares --

El aporte de Mauro: “Siempre lo he manifestado para tener éxito en la vida hay que rodearse de gente exitosa”.

Análisis del duelo ante Potros: “Nosotros hemos analizado los cuatro juegos que he tenido al frente donde he estado solo y he llegado a la conclusión que debemos basarnos en esos lapsos donde el equipo se ha visto con una mejor idea de juego. Hay equipo para contrarrestar para que el rival se preocupe de nosotros”.