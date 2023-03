Joana Sanz confirma su ruptura con Dani Alves y le dice adiós

Barcelona, España.

Joana Sanz ha confirmado este miércoles su ruptura con Dani Alves publicando en su Instagram una carta en la que oficializa que da por cerrada su relación con el futbolista brasileño, quien se encuentra en prisión acusado de una presunta violación ocurrida el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, España. La modelo española colgó en la red social una fotografía que rápido se ha hecho viral. Sanz sorprendió a todos sus seguidores con un texto escrito a mano en la que confirma con sus líneas su separación de Dani Alves. Joana Sanz afirma que ha atravesado "meses horribles" desde que se saliera a la luz el caso de violación que inculpaba a Dani Alves con una chica, mientras mantenía una relación sentimental con ella. La también influencer se manifestó pocas veces sobre el caso, pero ya no ha aguantado más y quiso expresar su sentir con esta publicación.

“Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas”, empezó escribiendo Sanz.

“La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto”, añadió la modelo. REFERENCIA A DANI ALVES En la carta, Joana se refiere a Dani Alves, con quien comenzó a salir desde mayo de 2015 y con el que se casó en junio de 2017. “Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar años de vida su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo”. Sanz se define como una mujer “increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel. Humana. Tan humana que a pesar del daño que me ha causado sigo estando aquí a su lado”.