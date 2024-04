Sigue la indisciplina y Génesis está afectado previo al cierre del torneo

Por lo tanto el exarquero de Marathón y UPNFM decidió buscar la manera para no seguir en el equipo y convertirse en agente libre. El que sí continuó en el club es el lateral izquierdo, Elmer Güity, quien a pesar de no contar con minutos en esta parte final del torneo con el Génesis, sigue entrenando con ellos.

El presidente del Génesis FC, Milton Flores, salió al paso para aclarar lo que sucedió y desmintió las versiones, aunque sí confirmó que el portero exjugador del Marathón dejó de ir a los entrenamientos por desconocidas razones.

“La verdad es a medias, realmente cada uno tiene su situación, Denovan Torres no sigue porque me informaron que no volvió a los entrenamientos, mientras el caso del Elmer Guity es un tema físico por el que no ha jugado con el equipo”, reveló Flores.

“El técnico me dio otros informes, Torres no volvió y Güity llegó tarde a pretemporada por lo que se está reacondicionando físicamente”, añadió, descartando las versiones que decían que ambos jugadores habían llegados ebrios a los entrenamientos.

El Génesis FC se encuentra en plena lucha por un boleto a la liguilla, se ubica en la quinta posición de la tabla con 23 unidades y a lo largo de la temporada 2023/2024 no tuvieron problemas con el descenso.