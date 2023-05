¡Confirmado! Dan por hecho que Messi no seguirá en el PSG

El futuro de Lionel Messi está en el aire, pero lo cierto es que no continuará vistiendo la camiseta del París Saint Germain, así lo confirma Fabrizio Romano, periodista italiano conocido por no fallar en sus anuncios sobre el mercado de fichajes del fútbol europeo.

La decisión tomada el martes por el club de suspender al argentino “varios días” por un viaje no autorizado a Arabia Saudita marca probablemente el final de su historia con el PSG. La pregunta que surge es: ¿Se volverá a ver a Messi en un partido de la Ligue 1 francesa, una vez la ruptura parece a día de hoy consumada?

Durante el tiempo de ese procedimiento disciplinario, el siete veces Balón de Oro, que se perdió el entrenamiento del lunes sin el aval de la dirección, “no puede entrenar, no puede jugar y no cobrará” su salario, según una fuente conocedora del dosier. Varios medios afirman que la suspensión es por dos semanas, una duración que el club prefirió no confirmar este miércoles.

NO SEGUIRÁ EN PARÍS

Fabrizio Romano ha confirmado que Messi no estará para la temporada 2023/24 con el París Saint-Germain luego de que el argentino tomara la decisión de no renovar su contrato, que finaliza el próximo mes de junio.