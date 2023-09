Máquinas caídas: Se retrasan trabajos en el estadio Morazán,¿qué pasó?

Los ingenieros esperan que el láser este entre miércoles o jueves en las puertas del Morazán para seguir con el proyecto.

Otro de los inconvenientes es que la máquina encargada de coser el nuevo pasto también está prácticamente encarcelada en la aduana de Puerto Cortés desde hace dos meses por un error administrativo de las autoridades correspondientes.

“Esto pasó porque se durmieron, desde que salió la máquina italiana tenían que tener toda la información para ir tramitando todo con un aduanero, el artefacto llegó a Honduras y aquí solo te dan 20 días para sacar un equipo de aduana. No se hizo en ese tiempo porque estaban pidiendo un seguro y una póliza que no se tenía por eso fue enviada a rechazo, ahora hay que pagar una multa y regresar con otro papeleo, ya se hizo, pero no hay fecha de salida. Es complicado”, le explicó a Diario LA PRENSA una fuente cercana a esta operación.