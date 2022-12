¿Siente seguro el puesto de la Selección? Diego Vázquez se sincera

¿Solo un partido amistoso has pedido previo a enfrentar a Canadá?

Después de un proceso de quedar últimos en la octogonal, estar 30 meses sin ganar, creo que nosotros poco tiempo se ha visto un cambio. No tenemos la varita mágica, tiene que ser paulatino y necesitamos el tiempo para irlo desarrollando; pero creo que en el tiempo que hemos estado lo hemos demostrado. Venimos de empatar con Arabia Saudita y no es tema menos; a Qatar le hicimos un gran partido y no merecíamos perder. Los resultados son positivos y queremos que nos juzguen desde el tiempo que estamos y esperamos seguir con el proceso.

Al momento no lo esperaba porque teníamos contrato, pero siempre todo pasa por algo, y después nos salió la posibilidad de estar en la Selección y fue positivo. Hasta el momento hemos hecho las cosas bien y hay que seguir por ese camino.

¿Cómo miras el nivel del fútbol hondureño?

Es relativo, se le ganó a Canadá, Guatemala y estamos en evolución, pero hace falta como el tema de las canchas para seguir evolucionando. Hay que ser positivo e involucrar a toda la gente, estar unido y se vio en el Mundial; pero hay gente que se baja del barco y comienza a criticar.

¿La Copa Oro será como tu Mundial para seguir con el proceso?

Ahora jugamos tres partidos con selecciones mundialistas, y creo que hicimos buenos partidos con Argentina, Arabia y Qatar. La Copa Oro es algo positivo, buen parámetro y será una plataforma para ir creciendo.

¿Cómo miras la salida de Denil a la MLS?

Es positivo, la MLS ha crecido bastante con jugadores de bastante nivel y tendrá un roce importante.

¿Y el fichaje de Chirinos a Grecia?

Chirinos mejoró mucho su nivel en el último tiempo, no lo llamamos anteriormente porque no estaba en el nivel que está ahora. Esperemos que ahora lo mantenga y siga evolucionando, no se estanque o que baje.

¿Quién es nuestro mejor jugador en el extranjero?

Los que nombraste (Luis Palma, Romell Quioto) han tenido un buen rendimiento, pero siempre hay que hacer un mix con los chichos que están afuera y los de nuestra liga para hacer una selección fuerte. Esperemos que todos mejoren y puedan aportar al colectivo de la Selección.

¿Se siente seguro Diego Vázquez como técnico de Honduras para la eliminatoria?

Lo que hemos hecho hasta el momento ha sido positivo, jugamos contra el actual campeón del mundo y fue espectacular. Sabíamos que si bien no era el mejor resultado tampoco estaba fuera de la realidad. Si uno ve lo positivo, tampoco es que estamos tan mal. Luego vino Guatemala, la gira por Europa y Abu Dabi, donde se hizo buenos partido y creemos que estamos haciendo un gran trabajo con todo el conocimiento del fútbol hondureño.

¿Hay quienes te adversan?

Hay gente que critica sin sentido, sin argumento y eso no me gusta. Escucho montón de barbaridades: copiar lo que hace Marruecos y no existe porque son otras latitudes, geografía, otro tipo de gente. Nosotros tenemos que sacar lo mejor de lo nuestro y volver a ser esa selección fuerte que fue de Centroamérica.

¿Las tres mejores cosas que te deja este 2022?

Cumplir el sueño de estar en la Selección, haberle ganado a Canadá en el Olímpico, donde toda la gente nos daba por muertos, nadie apostaba nada por nosotros y estaban al 100 a 1. Después, la experiencia de jugar contra Argentina, estar cerca de los campeones del mundo, ir al Medio Oriente. Son cosas que nos sirvieron para crecer a nosotros y los seleccionados.

¿Qué cosa no repetiría de este año?

Creo que hemos estado bastante bien el tiempo que hemos estado, hemos dado lo mejor y con mucha honestidad. En eso no hay nada que tenga para arrepentirme.

¿Qué te pareció la final del fútbol hondureño Olimpia vs Motagua?

Terminó ganando bien el campeonato Olimpia, si bien Motagua contra Victoria pasó bien la llave, el último tiempo le pesó lo físico por la llave del partido. Fueron los dos mejores equipos y por eso llegaron a la final.

¿Tendremos más sorpresas en los llamados a la Selección?

Primero debe estar la fecha del calendario para poder programar los microciclos. Está tentativo el inicio, pero una vez que esté lo haremos antes del partido contra Canadá.