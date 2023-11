César Vigevani explota contra periodistas y habla del golpe ante Saprissa

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador de Motagua, César Vigevani, habló con los medios de comunicación previo al viaje a Olancho para enfrentar a los Potros por la jornada 16 del Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional. El técnico de los azules disparó contra los medios hondureños, señalando que no hacen un análisis profundo de lo ocurrido con Motagua en el juego ante Saprissa por el repechaje de la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf. "Ciertos periodistas solo opinan dirigidamente porque quieren influir, no dicen la realidad, porque la realidad marca que si yo vengo a un Motagua donde el último torneo internacional se ganó en 2007", resaltó César Vigevani.

También habló de que hay cosas que deben mejorar en el fútbol hondureño para competir internacionalmente, esto tomando en cuenta que ningún club catracho clasificó a la Copa de Campeones de Concacaf.

Las palabras de César Vigevani

¿Cómo están los ánimos? "Los ánimos están bien porque ya hay que darle vuelta a la página, ya hemos hecho todo el balance que teníamos que hacer con los jugadores, con nosotros, con la dirigencia de los que nos pasó internacionalmente, con el proyecto hay que seguir adelante, el proyecto está firme. Nosotros sabemos interiormente qué es lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que cambiar, ajustar de acá a diciembre y después de diciembre hacia adelante. Lo saben los jugadores también, pero bueno, básicamente lo importante es que estamos todos alineados en ese camino que obviamente hay que saber transitar por ahí un golpe duro como lo tuvimos el otro día y afrontar todo en la liga porque el objetivo es llegar a la final". La charla a los jugadores tras el golpe ante Saprissa y mensaje a la gente de Motagua "Vos para competir en un torneo internacional y querer compararte hoy con el Saprissa tenés que hacer un trabajo muy a fondo, un trabajo que lleva un proceso, hoy no estás en igualdades de competir, pasa que a veces ciertos periodistas solo opinan dirigidamente porque quieren influir, no dicen la realidad, porque la realidad marca que si yo vengo a un Motagua donde el último torneo internacional se ganó en 2007, ¿estamos correctos no? Estamos diciendo que desde el 2007 hasta ahora han pasado muchísimos años, no estamos hablando de un problema que pasó el martes, o sea el último torneo internacional que se ganó fue en el 2007, partamos de esa base.

Tenemos que ir muchísimos años atrás. Segundo, estamos hablando de un torneo de Concachampions donde no va a estar ningún equipo hondureño, ese no es un problema solo de Motagua, por eso te digo, se analiza profundamente o se analiza dirigidamente. Yo creo que si vos lo analizas profundamente vas a sacar muchas más conclusiones porque hoy vos para competir siento que nosotros los dos partidos de local que me tocó jugar a mí en copa, se compitieron, inclusive con Saprissa se le pudo haber ganado o merecimos haberle ganado. De visitante no se compitió, no se estuvo a la altura, esa es la realidad. Qué es lo que tenemos que hacer, bueno, tenés que prepararte para jugar ese torneo no de un día para el otro, lleva tiempo, es un proceso, hay que entender cuál es ese nuevo proyecto que impulsó Motagua, hay que saber entenderlo y transmitirlo. Es todo un balance profundo. Yo a veces miro y escucho, esta historia viene de mucho tiempo atrás, lo hablamos con el profe de la Selección, hay un problema general que hay que saber acatarlo para hacer hoy a los equipos más competitivos a nivel internacional, para hacer al jugador hondureño más competitivo, más profesional en el sentido de cuando se juega internacionalmente. El trabajo hay que hacerlo global, nosotros lo tenemos bien identificado cómo llevarlo a cabo en Motagua. Lleva tiempo".