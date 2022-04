Carlo Costly habla sin tapujos del fracaso de la Selección de Honduras y del futuro del ‘Bolillo‘ Gómez

El ariete anotó en la jornada pasada tres goles para el triunfo del Lone FC (5-1) sobre el Atlético Independiente. “Estoy contento, venía de dos meses sin jugar, estoy agarrando ritmo poco a poco y el miércoles me tocó entrar de cambio y la fortuna de anotar los goles que el equipo necesitaba. Ahora se viene un partido difícil contra Parrillas One y esperamos sumar nuevamente los tres puntos”, dijo.

Fue cuestionado sobre si la Liga de Ascenso era para jugadores que están cerca de retirarse, respondió. “Me ha tocado bastantes partidos donde hay muchos jóvenes, es raro ver uno de mi edad, de 35 para arriba, sí hay pero la mayoría es de jóvenes. Me tocó y vine por la familia de don Alven Lone porque nos conocemos y nos llevamos bien, por eso vine, pero en segunda divisiones y aquí en el equipo hay muy buenos jugadores”.

Costly Molina ya piensa en su retiro, pero asegura que todavía tiene más fútbol para dar. “Ya tenemos planes con la familia y estamos avanzados. Practicar el fútbol ahora es un pasatiempo, siempre haciéndolo de buena forma porque el futuro nadie lo tiene escrito pero tenemos unos proyectos con la familia. Hasta que las piernas que me den voy a seguir”.

Y prosiguió: “Es la idea, tratar de hacer las cosas bien aquí en el equipo para pensar en el futuro y pensar en el retiro, pero me siento bien de estar nuevamente en el fútbol. Hasta donde Dios diga estaré en el futbol”.

“Esta eliminatoria fue para el olvido y un fracaso rotundo, ya prácticamente ocho años que no clasificamos a un Mundial. Es un fracaso rotundo, esperemos que la próxima eliminatoria podamos clasificar”, expresó.

¿Debe seguir Hernán ‘Bolillo‘ Gómez? El artillero no quiso ‘quemarse‘ sobre el futuro del seleccionador de Honduras. “No soy quién para decidir quién está y quién no, es decisión de la directiva de la Fenafuth porque ellos son los que deciden y los que tiene el dinero para poner a los que ellos quieran. Más que todo como ex seleccionado es desearle lo mejor a la Selección”.

Por último, piensa que en la Bicolor se deben poner gente de experiencia. “No lo digo yo sino Costa Rica. Allá pusieron gente de experiencia con juventud y mirá, peleando el cuarto lugar y esperamos que Costa Rica clasifique al Mundial”, finalizó.