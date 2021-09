Liverpool venció a un aguerrido AC Milan que volvió a la Champions tras siete años de ausencia

Liverpool, Inglaterra

El AC Milan regresó este miércoles a la Liga de Campeones tras siete años después pero lo hizo con una derrota, por 3-2 en el terreno del Liverpool, en la primera jornada del potente grupo B del máximo torneo europeo.

Los 'Reds', que en la liga inglesa forman parte del trío de equipos que van igualados a puntos en cabeza tras cuatro jornadas, empiezan bien en una llave que completan los también históricos Atlético de Madrid y Oporto, que empataron 0-0 en su duelo en la capital española.

En la primera mitad, el Liverpool empezó con más mordiente y su insistencia inicial tuvo premio ya en el minuto 9, cuando un balón de Trent Alexander-Arnold buscando a Diogo Jota fue interceptado por el canadiense Fikayo Tomori, que anotó en contra de los italianos.

El Liverpool pudo haberse distanciado en el 14, pero Mike Maignan salvó a los 'rossoneri', primero parando un penal a Mohamed Salah y a continuación, en el rechace, deteniendo un intento de Diogo Jota.

El arquero francés tuvo otra intervención providencial en el 29, despejando a saque de esquina una ocasión de Salah.





En dos minutos poco antes del descanso, el Milan despertó y dio la vuelta al partido.

Empató primero en el 42, con un pase de Rafael Leao para que anotara Ante Rebic, que poco después dio un pase de la muerte para el gol del español Brahim Díaz.

El tanto del empate de Rebic fue el primero para el Milan en el máximo torneo europeo desde que Kaká marcara contra el Atlético en 2014 en el ya derruido estadio Vicente Calderón.



En la segunda mitad, el Milan vio cómo le anulaban en el 47 un tanto de Simon Kjaer, por un fuera de juego, y a continuación Salah (49) igualó para el Liverpool, definiendo a la perfección tras una pared con Divock Origi.

El tanto de la victoria local lo firmó en el 69 Jordan Henderson, con un potente derechazo tras un despeje del Milan en un saque de esquina.

El marcador ya no se movió más y el Milan, que no pudo contar en este partido por un problema físico con su atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, no pudo firmar un buen regreso al torneo, en un partido que era además una reedición de la mítica final ganada por el Liverpool al equipo lombardo en la Champions en 2005.

Ficha técnica:

3 - Liverpool: Alisson; Robertson, Gomez, Matip, Alexander-Arnold; Henderson (Milner, m.84), Fabinho, Keita (Thiago, m.71); Jota (Jones, m.71), Origi (Mané, m.63) y Salah (Oxlade-Chamberlain, m.84).

2 - Milán: Maignan; Hernández, Tomori, Kjaer, Calabria; Bennacer (Tonali, m.71), Kessie, Brahim; Leao (Giroud, m.62), Saelemaekers (Florenzi, m.62) y Rebic (Maldini, m.83).

Goles: 1-0. Tomori (p.p), m.9, 1-1. Rebic, m.42, 1-2. Brahim, m.44, 2-2. Salah, m.49 y 3-2. Henderson, m.69.