El trueque del momento: Erik Lamela se une al Sevilla y Bryan Gil al Tottenham

El Sevilla y el Tottenham Hotspur han acordado el traspaso del extremo internacional español Bryan Gil al club inglés y, en una operación conjunta, la llegada del internacional argentino Erik Lamela a la plantilla sevillista, hasta junio de 2024, desde el equipo londinense.

Ambos clubes hicieron oficial este lunes el acuerdo y, aunque no facilitaron cifras, fuentes de la operación confirmaron a Efe la pasada semana que ésta se cifra en unos 25 millones de euros más otras posibles cantidades por objetivos, además del pase en propiedad del extremo argentino al Sevilla.

Bryan Gil, de 20 años y 1,75 metros de estatura, ha firmado un contrato por cinco campañas con el Tottenham, hasta junio de 2026, y disputa actualmente con el equipo olímpico español los Juegos de Tokio, aunque, pese a su edad, ya acredita tres presencias con la selección nacional absoluta.

El extremo de Barbate (Cádiz) llegó a la cantera sevillista con 12 años, en categoría alevín, y debutó con el Sevilla Atlético en Segunda B en la 2018-19, con 4 goles y 6 asistencias en 24 partidos, lo que precipitó su estreno con el primer equipo en Primera esa misma campaña a las órdenes de Pablo Machín, el 6 de enero de 2019.

Esa temporada jugó once encuentros de LaLiga y dos de Copa, con una asistencia y un gol frente al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán el 25 de abril de ese año, lo que le convirtió en el primer jugador nacido en el siglo XXI en marcar en la máxima categoría del fútbol español.

En la 2019-20, ya como miembro del primer equipo, disputó dos partidos ligueros, uno de Copa y cuatro de la Liga Europa, con un tanto y una asistencia en el triunfo en casa ante el Qarabag, aunque en ese mercado invernal fue cedido al CD Leganés, con 11 encuentros y 1 gol en su etapa en el cuadro madrileño.

La pasada campaña, y de nuevo en Primera División, tras jugar con el Sevilla ante el Cádiz en la jornada inaugural, Bryan se marchó a préstamo al Eibar, donde tuvo un papel muy protagonista y disputó 28 partidos más en LaLiga y otro en la Copa, con 4 tantos anotados y tres pases de gol.

Internacional en todas las categorías inferiores de la selección antes de su debut con la absoluta, el pasado 25 de marzo en un España-Grecia, de la mano de Luis Enrique Martínez, el fino extremo gaditano ha disputado en total 54 partidos en LaLiga Santander, con 6 tantos y 4 asistencias; 4 en la Copa del Rey, con un pase de gol; y 4 en la Liga Europa, con una diana y una asistencia.

"El Sevilla FC agradece a Bryan Gil su entrega a lo largo de estos años y le desea la mejor de las suertes tanto en Tokio como en su nueva etapa en Inglaterra", indicó el club andaluz, que, dentro de esta operación, se hace con los servicios por tres temporadas del extremo argentino Lamela, de 29 años y su segundo fichaje tras el del meta serbio Marko Dmitrovic, procedente del Eibar.

Nacido en Carapachay (provincia de Buenos Aires) y formado en las categorías inferiores del River Plate, Lamela es un atacante internacional con la Albiceleste que contabiliza 25 partidos con su selección y 3 goles, y ha estado las últimas ocho temporadas en el Tottenham.

Debutó con apenas 17 años en el primer equipo del River Plate en el Torneo Clausura 2009 y continuó en el Apertura 2010, siendo titular indiscutible en todos los partidos del Clausura 2011, con dos tantos, aunque no logró evitar el descenso de los Millonarios en la promoción ante Belgrano.

Con sólo 19 años dio el salto a Europa al fichar en el verano de 2011 al Roma, con el que jugó 31 partidos en su estreno, con seis goles y siete asistencias, y al año siguiente disputó 33 y marcó 15 dianas, una menos que el entonces máximo goleador liguero de su equipo en esa temporada, su compatriota Daniel Osvaldo.

De ahí pasó a la Premier League con 21 años, al recalar en el verano de 2013 en el Tottenham del técnico luso André Vilas-Boas. En su primera campaña le lastró una lesión de espalda, aunque su consolidación llegó en la 2014-15, con 46 partidos y 5 goles; y luego mejoró sus registros (11 tantos en la 2015-16).

Su progresión se vio frenada en las dos siguientes, por una lesión de cadera, y en la temporada 2018-19 (33 partidos y 6 goles) logró el mayor hito de su carrera, el subcampeonato con el Tottenham en la Champions. En la 2019-20 y la 2020-21 también protagonizó buenos registros (35 encuentros y 4 tantos en cada una de ellas).

