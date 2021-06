Christian Eriksen se desploma en el Dinamarca -Finlandia y médicos intentan reanimarlo

Dinamarca

El volante danés Christian Eriksen se desplomó en la recta final del primer tiempo del duelo Dinamarca - Finlandia en duelo de la primera jornada del grupo B de la Eurocopa.

Eriksen (29 años) se desplomó súbitamente en el césped justo antes del descanso, con los ojos abiertos de par en par.

El equipo médico de Dinamarca y personal de asistencia sanitaria con una camilla se acercaron corriendo a la banda, y al jugador se le realizó aparentemente un masaje cardíaco.

El partido fue interrumpido y sus compañeros le rodearon formando un círculo a su alrededor, algunos de ellos con lágrimas en los ojos, mientras los servicios de emergencia trataban de reanimarle.

La UEFA en sus redes sociales posteriormente ha comunicado que el partido fue suspendido.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.