Gilberto Yearwood: “Estuve cerca de jugar con Maradona”

San Pedro Sula, Honduras.

Jugador, mundialista, entrenador, padre, abuelo y diputado, Gilberto Yearwood ha tenido una vida multifacética, llena de retos y grandes logros. El 'Vikingo', como le llaman, charló con MIFINDE de Diario La Prensa y contó muchas anécdotas de su vida (65 años).

Yearwood no se considera un hombre de dinero y dice que haberse metido a la política desde hace varios años no lo ha cambiado.

Recientemente, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo reconoció como el mejor jugador del siglo XX en Honduras. El exmundialista hondureño en España 1982 reveló tenerle miedo a los aviones. Además, estuvo a punto de jugar con Diego Maradona.

¿Cómo le va, don Gilberto, qué es de usted ahora?

Pues la vida me trata bien, en la lucha permanente, indistintamente a lo que me dedico ahora. En un campo que no conocía, como la política, la responsabilidad es mayor.

Gilberto Yearwood dirigió a la Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

¿Siempre pasa pendiente del fútbol?

Sí, claro, yo lo que soy se lo debo al fútbol, no tendría perdón para olvidarme de ello. Siempre hay espacio para ver los partidos nacionales e internacionales. Yo este deporte lo llevo en la sangre.

Recientemente fue considerado como el mejor jugador hondureño del siglo por la IFFHS, ¿qué representa para usted?

Es un halago recibir este tipo de galardones por mi trayectoria, yo siempre intenté dar lo mejor de mí en cada cancha que jugué. En 2006 recibí un premio por la Fifa y la Fenafuth, no sé si es el mismo, pero me agrada mucho saber eso.

¿Se considera el mejor?

Mirá, Honduras ha tenido grandes jugadores en el pasado, ahora en el presente también hay buenos. Lo otro no sé, este país ha tenido excelentes deportistas. Si soy el mejor, no sé; si lo dice tanta gente al final, uno se lo cree, pero es una situación que la tomo con mucha tranquilidad.

Yearwood disputó el Mundial Juvenil en Túnez 1977 y la Copa del Mundo en España 1982.

Pese a ello, ¿el legado que usted ha dejado es grande en el fútbol hondureño?

Bueno, vienen nuevas generaciones y se informan de los futbolistas que hicieron grandes campañas en el fútbol extranjero, curiosamente yo jugué más en España que en mi país, 11 años en Europa y aquí 10. En una época donde solo había dos extranjeros por equipo no es cualquier cosa.

¿Cuál fue su éxito para mantenerse tanto tiempo en España?

El éxito no te lo regala nadie, trabajo, esa era la clave. Yo pude haber logrado más cosas, pero la lesión de la rodilla me afectó mucho.

¿Qué equipos querían sus servicios en ese momento?

El Real Madrid, Atlético de Madrid, Nantes, Marsella, el Torino y el Parma. Mi lesión fue tan dura que la incógnita era si podría volver a jugar, de lo contrario a más de alguno de esos equipos hubiera llegado.

¿Logró todo lo que quiso o todavía le falta algo en su vida?

Uno siempre quiere más en la vida, pero también me siento eternamente agradecido por todo lo que he logrado. Dios me permitió jugar en España y mi primer mundial mayor fue ahí, fue un sueño hecho realidad. Me hubiera gustado haber ido a otro, lastimosamente no se pudo.

En su regreso a Honduras, Yearwood vistió la camisa de Olimpia.

¿Por qué cuesta tanto que el jugador hondureño se quede en el extranjero?

A veces damos un paso para la mejoría, pero ahora no hay competencia interna, y eso es grave. Olimpia y Motagua están con un nivel por encima de los demás. Antes, los cuatro equipos grandes competían. Hemos dado mucha ventaja y nos hemos quedado.

Falleció José de la Paz Herrera, un golpe duro para todo el fútbol catracho...

Significó mucho para mí. Me llevó a los 15 años a este deporte. Llegué de la mano de él y me retiré con él. Era como mi padre, siempre me aconsejaba. La gente cree que el profe solo sabía de fútbol, pero no, tenía una capacidad para hablar de cualquier tema.

¿Cómo recuerda a Chelato Uclés?

Bueno, él tenía una gran visión de cómo hacerlo mejorar. No era un técnico que te decía los defectos, un maestro de toda la palabra.

¿Qué anécdota nunca va a olvidar con el maestro?

Hay muchas fíjate. Yo curiosamente pareciera mentira con todos los viajes que he hecho, pero yo a los aviones les tengo pánico. Estábamos para salir al mundial y el profe me dice: ‘lo veo nervioso, inquieto’, y le digo que ‘sí, tanta horas de vuelo’, y me responde: ‘sí, yo estoy igual’, y me quedé con eso.

Gilberto en España militó en el Valladolid.

La muerte es parte de la vida, ¿a usted cómo le gustaría que lo recordaran?

Que sienta cada quien como considera recordarme, según el criterio de todo lo que hice en la tierra, creo que es lo más justo. Lo que sucede es que nadie está preparado para eso y que algún día va a llegar y hay que disfrutar la vida siempre.

¿Disfruta la vida, Gilberto?

Sinceramente sí, disfruto de todo lo que me ha dado Dios, estar en familia, con mis hijos, nietos, es lo mejor.

¿Cuál fue su mejor momento en el fútbol?

Futbolísticamente tuve varios, a los 19 años ya era tricampeón nacional con Real España. Tuve un mundial juvenil, luego la Mayor, pero el toque lo alcancé en el Valladolid.

El oriundo de San Pedro Sula disputó 11 años jugando al máximo nivel en España.

¿Y el peor cuál lo considera?

Cuando me lesioné me frustré porque no pude llegar a un club más grande, pero fueron cosas que pasaron”.

¿Le dejó dinero el fútbol?

No soy un hombre rico, vivo con dignidad con mi familia y mis hijos. Claro, los traspasos te dejan ganancias, a cada quien le tocó ganar en épocas diferentes, yo viví la mía.

¿Cuánto se ganaba en esa época?

Era paradójico, eso dependía de tu talento, y en el equipo que más gané dinero fue en el Valladolid. El club cuando me compró no tenía dinero, tuvieron que entrar los socios.

También fue técnico de varios equipos en el país y el extranjero.

¿Y cuánto valía su ficha en el Valladolid?

Mi ficha costaba un millón y medio de dólares, me compraron por 650,000. Boca Juniors me quería por 800,000 cuando estaba Diego Maradona, pero el presidente del club me dijo que si me vendían hubiera tenido problemas. Estuve a nada de jugar con Maradona.

Ya tiene varios años de no dirigir, ¿ya no volverá a los banquillos?

Siempre me atrae, de Guatemala me llaman seguido, no digo que no, tampoco sí, hay cosas que por ahora son más importantes que entrenar. El fútbol es mi vida, paso actualizando siempre.

¿El proceso de Fabián Coito con Honduras cómo lo mira?

El parón de la pandemia no debería ser excusa si algo sale mal, tenemos que saberlo llevar, el entrenador es serio, y es clave que todo le demos el apoyo que merece. Veo una generación muy buena, se puede ir al mundial.

Con su amigo Primitivo Maradiaga dirigieron a El Salvador, también a Guatemala.

Como jugador cumplió, pero como político dicen que está en deuda, ¿qué opina?

Mirá, hay cosas que debemos saberlas discernir, futbolísticamente tú dependes de lo que tú hagas, en la política no es así, uno acompaña proyectos y se hace con mucha más responsabilidad. Es cierto que me conocen gracias al deporte, a mí la política no me ha cambiado como persona, soy el mismo.

¿Se ha ganado enemigos por haberse metido a la política?

No, aquí hay de todo, tengo adeptos, esto es respetable, y esto es parte de la misma democracia. Tengo mucha madurez, de quienes vienen es normal. Yo no me considero evaluarme yo mismo.

No tiene un límite para seguir en la política nacional y espera volver a dirigir.

OTRAS FRASES

“El fútbol de ahora es más rápido y técnico, el de antes era un poco más físico, pero sigue siendo la misma esencia de siempre”.

“Hoy por hoy, el mejor jugador de la Liga Nacional es Deybi Flores, es constante en sus juegos, está listo para salir al extranjero”.

“Inicié mi carrera en el Real España, quien no descarta que me pueda retirar dirigiendo ahí, veremos qué pasa”.