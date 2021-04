¡Analizan expulsar al Real Madrid de la presente Champions League!

Madrid, España

El anuncio oficial de la creación de la Superliga Europea ha desatado la guerra en el fútbol del Viejo Continente, ya que la nueva competición amenaza con desplazar a la Liga de Campeones.

En la UEFA el malestar es evidente y hoy se ha informado que equipos como Real Madrid, Manchester City y Chelsea, clubes que están en semifinales de la presente Champions League, podrían ser expulsados de la competencia por lo que los dejarían sin opciones de pelear el título.

Ver: Los equipos que participarán en la Superliga europea

"Los clubes involucrados deben irse de las competiciones y espero que eso suceda este mismo viernes. Después, resolveremos cómo continuar", declaró de forma contundente Jesper Moller, miembro del comité ejecutivo de la UEFA.

Según indicó, la decisión podría tomarse este viernes, fecha en la que los directivos ya tenían agendada una reunión en la que decidirían las sedes finales para la Eurocopa, que se disputará entre junio y julio.

La Champions League ya está en fase de semifinales, pero solo uno de los cuatro equipos no se ha adherido a la liga propuesta: ese el PSG de Francia. El equipo parisino, en caso de que se concrete las expulsiones de sus rivales, podría coronarse directamente campeón.

FIFA, UEFA y varias federaciones nacionales han amenazado con la exclusión de los clubes inscritos en la Superliga de las competiciones ligueras e internacionales. Una amenaza que se extendería también a la Eurocopa y al Mundial, lo que pone en una encrucijada a los futbolistas.



Florentino Pérez es el presidente de la Superliga Europea y podría provocar que expulsen al Real Madrid en la presente Champions. Foto AFP. Florentino Pérez es el presidente de la Superliga Europea y podría provocar que expulsen al Real Madrid en la presente Champions. Foto AFP.

Enfado

El presidente de la UEFA, Aleksandar Ceferin, fue especialmente vehemente en su respuesta a los impulsores de la Superliga europea, un torneo recién anunciado y que entraría en competencia directa con su Liga de Campeones.

En un mensaje a los doce grandes clubes (Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan, Inter de Milán) detrás del proyecto de secesión, Ceferin dijo que la Superliga "escupe en la cara" de los amantes del fútbol y se siente traicionado por "serpientes", en alusión a directivos con las que colaboró incluso en los últimos días y que ahora están de repente detrás de la nueva competición.

"He visto muchas cosas en mi vida. He sido abogado penalista durante veinte años, pero nunca he visto a gente así (...) Éramos cándidos, ignorando que teníamos serpientes tan cerca de nosotros. Ahora, ya lo sabemos", afirmó.

"Ya tienes mucho dinero. No eres pobre, y quieres todavía más y más", lamentó en alusión a los clubes impulsores de la sedición.

La nueva competición "escupe en la cara de los amantes del fútbol. No se lo permitiremos", prometió, dudando de que la Superliga europea vaya a ser una realidad.