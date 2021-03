Pedro Troglio sobre su futuro en Olimpia: “Hay un buen panorama para renovar”

Tegucigalpa, Honduras

En el plantel del Olimpia todo es felicidad. Los bicampeones en su arranque han sumado cuatro triunfos, son líderes y están invictos. Pese a ello, Pedro Troglio cree que falta mucho recorrido para lograr el tricampeonato.

El técnico argentino charló con Diario LA PRENSA y se refirió a su posibilidad de renovar con el club; además, argumentó sobre la salida de Cristian Maidana. También comentó que ya analiza al América de México, su rival en la Concachampions.

“Por ahora vamos por buen camino, pero el torneo es largo y recuerda que el fútbol es cambiante. Cada semana hay una nueva historia que hay que seguir acomodando”.

Y agregó: “Yo creo que si bien hemos ganado la mayoría de los clásicos desde que llegué al club, es porque nos hemos encontrado un gran grupo. Yo tengo 34 jugadores y tengo que rotarlos, pero la mayoría están claros. Todos cumplen, y cuando pasa eso el club sin duda alguna es mejor. Ya llevo dos años aquí, hay jugadores que tienen esa buena actitud; otros no, pero los resultados hablan por sí solos. Yo puedo tener buenos futbolistas, pero si no dejan todo en la cancha poco sirve”.

Olimpia registra 11 juegos sin perder en liga y 26 de no sufrir una derrota jugando en casa.

“Estamos en un momento bárbaro, con muchos récords en cuanto a partidos ganados, clásicos también, estuvimos entre los cuatro mejores de Concacaf; pero es muy difícil seguir progresando si estamos muy lejos de los equipos mexicanos en cuanto a la parte futbolística y económica, la única que nos queda es pelear desde el sacrificio para tener alguna posibilidad de ganarles”, resaltó.

Su sueño es ganar un título internacional.

“No es fácil ganarlo todo, hay equipos que también están mejores que nosotros. Quedamos fuera dos veces en la Liga de Concacaf peleando todo, creo que estamos en un gran nivel, no todos pueden ganar. Y es lógico que me gustaría ganar un título a nivel internacional, ojalá se pueda dar”, comentó.

Los blancos se verán las caras contra el América el próximo 7 de abril por la Liga de Campeones de Concacaf, y Troglio les sigue la pista a las águilas.

“Estamos viendo todos los partidos del América, un club de mucha velocidad por las bandas, pero, bueno, hay que jugarlo. Medirse contra los mejores siempre será lindo. A los jugadores les vendrá bien, ganar o perder, al final es de aprender”.



¿Hay Troglio para rato?

Al subcampeón del mundo con Argentina (1990) en junio se le vence el contrato con los merengues, pero comentó que hay muchas posibilidades de seguir.

“El club dijo que quiere reunirse conmigo para hablar, en algún momento se dará. Yo soy mucho del presente, para mí el futuro en el fútbol no existe, dos derrotas y serás cuestionado; pero hay un buen panorama para renovar. Este es un club bárbaro, fui a visitar el centro de alto rendimiento y estoy muy cómodo aquí”, indicó.

El exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata explicó la salida del volante Cristian Maidana.

“El jugador dijo que le salió una mejor propuesta económica y viendo que no jugaba aquí decidió irse donde ganará mejor, luego no se hace responsable y culpa al entrenador que no juega. Yo con Maidana no tengo problemas. Fui yo quien lo trajo, pero me llama la atención que hable de confianza cuando hay 34 jugadores en el plantel. Yo tengo un corazón de madera para el fútbol, pongo a los que sé que están mejor.

Y añadió: "El Chaco me parece una buena persona, pero no compartimos ideologías en el fútbol, aquí es jugar y ganarte tu lugar”.

Troglio considera que pasa por gran momento con el club, pero todavía hay muchas ganas de seguir triunfando.

“Jugamos dos torneos locales y los ganamos, dos semis de Concacaf, en líneas generales es bueno, no puedo quejarme, claro, me hubiera gustado ganar en el plano internacional; pero todavía hay que luchar por lograrlo.

"Cuando uno sale campeón siempre seremos los mejores, como equipo, como entrenador, pero hay un compromiso todos los fines de semana. Como les digo a los muchachos, que en la foto final no siempre están todos”, argumentó.