James Rodríguez se sincera y lanza un contundente dardo sobre el Real Madrid

Liverpool, Inglaterra.

James Rodríguez, centrocampista colombiano del Everton, descartó que su retirada se vaya a producir en un club de su país y aseguró que en el Real Madrid ya no le "quiere nadie" tras cerrar su segunda etapa en el club blanco.

"Ya no me quiere nadie ahí", repitió en dos ocasiones en un directo en Twitch mientras jugaba a un videojuego y sus compañeros de partida le pedían que regresase al Real Madrid. "Creo que la afición me tiene cariño", añadió sin achacar nada a su salida del club y los pocos minutos que tuvo en su última aventura con Zinedine Zidane al mando. "Es parte del fútbol", explicó.

James Rodríguez ha descartado volver al Real Madrid.

Los seguidores del directo preguntaron a James si por su cabeza pasa una retirada del fútbol en Colombia, una situación que el centrocampista descartó.

"No está dentro de mis planes retirarme en Colombia, la verdad, pero quién sabe en dos, tres o cuatro años porque la vida y el fútbol dan muchas vueltas, pero creo que no. Ahora mismo pienso que no", confesó.

¿LIGA ESPAÑOLA O BUNDESLIGA?

James, que vive un gran presente en el Everton, habló recientemente con los medios de su país sobre su pasado. El jugador cafetero le preguntaron cuál liga prefería entre la Bundesliga y la Liga Española y soltó una respuesta diplomática.

El colombiano se ha estrenado en Twitch y ahí ha revelado su frase sobre el Real Madrid.

“Creo que en todas tuve un excelente nivel. En la liga española jugué bien en el Real Madrid: 126 partidos, hice 38 goles y 41 asistencias. En el Bayern, en el primer año, me sentí cómodo y estuve en un nivel impresionante”, dijo.

“En la Premier League estoy aprendiendo porque soy alguien a quien le gusta aprender cada día, soy curioso en mi trabajo y espero todo vaya de buena manera”, agregó James.

James asegura estar feliz en el Everton con Ancelotti.

El colombiano también agradeció el constante apoyo que han recibido él y Yerry Mina en el Everton desde Colombia: “Es bueno para el club porque tiene más fuerza en el país y en Latinoamérica. Algo hemos hecho bien”.

El eventual capitán de la Selección de Colombia está en duda para la doble fecha de Eliminatoria en la fecha FIFA de final de marzo debido a las restricciones en Inglaterra para frenar un posible tercer pico de la pandemia del coronavirus.