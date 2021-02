Emilio Izaguirre revela ofertas que tuvo del exterior y señala que festejará si le anota al Motagua

San Pedro Sula, Honduras

El experimentado futbolista hondureño Emilio Izaguirre, se reporta listo para debutar con Marathón en el Clausura 2021 luego de su adiós del club de sus amores, el Motagua.

El zurdo de 34 años de edad, reveló este día las ofertas que tuvo de otros clubes y confesó las razones que lo motivaron de unirse al conjunto verdolaga que dirige el argentino Héctor Vargas.

"Tuvimos varias ofertas de afuera del país. De Perú, El Salvador el FAS y Limeño me llamaron. El Vida fue el primero de Liga Nacional y después Marathón. Por muchos factores, uno de ellos la pandemia, porque tenemos nuestros padres, mi esposa a mi suegra y estamos al cuidado de ellos, explicó en declaraciones al programa Cinco Deportivo.

Y añadió: "Nunca pensamos salir de la capital, pero le pedimos a Dios dirección y ahora estamos cerca, a tres horas de Tegucigalpa. Estamos pendiente de la familia o los traemos aquí".

El seleccionado hondureño se encuentra motivado con llegar al Marathón y comenzó a conocer a la plantilla del equipo sampedrano

"El que me conoce sabe que me gusta jugar a dos toques para darle dinámica al equipo y en Marathón hemos tenido tres colectivos y lo bonito es que hay un lindo grupo que escucha y jóvenes que quieren aprender", indicó.



Motagua y festejo

Emilio Izaguirre es considerado por muchos aficionados como un ídolo en Motagua por lo que su salida ha generado diversos comentarios luego de que no entró en los planes de Diego Vázquez.

"Es algo difícil, nunca me lo esperé. Algo muy duro lo que pasó, pero el fútbol es así. No quiero entrar en polémica, estoy agradecido con con Edy, Javier y Pedro Atala, con la directiva, son decisiones técnicas. Lo más duro fue por la familia, que lo resintieron pero hay que ser fuerte", dijo.

Y siguió contando: "Dios abre muchas puertas, tuve muchas y se dio aquí en Marathón donde me han recibido bien. No conocía al profe Vargas, pero todos hablan bien de él, ningún jugador habla mal de él, siempre está el respeto al jugador y eso me ha agradado".

Por último, Izaguirre fue consultado si festejaría un gol si en caso le llega a marcar al Motagua y su respuesta fue rotunda.

"Si claro, lo tengo que celebrar siempre dando gracias a Dios. Eso es profesionalismo. Todo mundo sabe el respeto y cariño que le tengo a Motagua, pero dentro del campo tengo que respaldar al Marathón porque me abrieron las puertas. Yo digo que si adentro del campo agarro a mi hijo y me le barro, pero afuera es diferente".