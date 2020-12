“Le cocino a mi esposa y cambio pañal a mi hija”: Yustin Arboleda

San Pedro Sula.

Los contrastes del fútbol y de la vida. El Yustin Arboleda que en algunas ocasiones han expulsado por fuerza excesiva en la cancha, en su hogar es tierno, le cocina a su esposa y no tiene problemas para cambiarle pañal a su hija, bañarla o hacerle su pepe.

El delantero colombiano del Olimpia, ex del Marathón, no conoce que es el machismo, no es esa una palabra que esté en su vocabulario ni en su mente.El goleador abrió su interior en el que aparece su esposa Paula Vivas y su hija Sara.

Yustin, ¿para ti qué es el fútbol, cómo lo defines?

Para mí el futbol lo es todo, lo defino como una pasión que practico y me gusta anotar goles para que mi equipo gane siempre.

¿Cielo o tierra?

Cielo, si es con Dios.

¿Héctor Vargas o Manuel Keosseian cómo técnico?

De ambos aprendí mucho.

¿San Pedro Sula o Tegucigalpa?

Ambas me gustan.

¿Honduras o Panamá?

Honduras.

¿De qué equipo te harías hincha en Honduras?

Por mi carrera es súper complicado tener uno.

¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Messi.

¿Barcelona o Real Madrid?

Barcelona.

¿Si no hubieras abrazado la carrera como jugador qué hicieras ahora?

No te sabría decir, de niño siempre quise ser futbolista, pero si no sería militar, gracias a Dios pude cumplir un sueño de jugar a la pelota. Ser militar me hubiera gustado porque en mi familia hay varios en el ejército y en la policía, me llamaba la atención la verdad, defender a la gente de mi tierra era algo que me motivaba, pero Dios decidió que fuera futbolista.

¿Su infancia fue una etapa complicada?

Me acuerdo poco, estaba muy pequeño la verdad, pero en mi pueblo hubo toma de grupos paramilitares, al margen de la ley que siempre buscaban intimidar a la población. Aparte del fútbol, a los colombianos nos conocen por el tema del narcotráfico, las guerrillas y paramilitares.

¿Qué opinas sobre el narcotráfico, ese flagelo en Colombia ha servido de inspiración hasta para series televisivas?

Es un tema un poco complejo la verdad, se manejan muchos intereses que uno ni sabe, en lo personal no paso muy pendiente de eso, intento estar alejado sobre cosas que tengan que ver con eso.

Hace dos años y medio te convertiste en padre, ¿cómo te ha cambiado la vida eso?

Ha sido una gran bendición, los hijos llegan para dar alegría a la casa, tengo una esposa maravillosa, ellas son el motor de mi vida, uno hay días que llega triste y ambas buscan la manera de alegrarme. Sara es una niña hermosa, pasa más con su mamá (Paula Vivas) por los viajes y todo lo que hago, pero por ellas siempre doy todo lo mejor para que estén bien.

¿Cómo te calificas como padre?

No soy el papá más cariñoso del mundo, pero aprendí a cambiarle los pañales, le hago sus pepes, también la baño y me gusta porque lo disfruto, amo lo que hago y trato de ser un buen papá siempre. Puedo barrer y trapear también.

¿Qué más haces?

Me gusta mucho cocinarle bien a mi esposa y que me diga que quedó rica la comida, puedo hacer pollo guisado, pastas, milanesa, en eso si no tengo problemas y me defiendo, como dicen. El tema de la casa no es solo de las mujeres, yo lavo los trastes y siempre quiero ayudarle. Le he regalado flores alguna vez.

¿A tu esposa Paula Vivas cómo la conquistaste?

A mi esposa la conocí en 2012, fui a una prueba a Venezuela, al día siguiente fui a una tienda, ella trabajaba de cajera y compré un chip e intercambios palabras, le pedí su pin y pues desde ese día comenzó el amor con ella, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de juntarnos y ya tenemos 8 años de conocernos. Ella hace poco emprendió con un negocio y tiene muchas metas. Tiene también una licenciatura en español.

Después de jugar en Marathón y Olimpia la gente nos pregunta si te vas a naturalizar para la Selección, ¿qué les respondes?

Es un tema que todavía no he pensado, si bien mi hija nació aquí, estamos viendo qué viene más adelante. Dios sabrá por cuánto tiempo estaré aquí, no lo veo por el tema de la Selección, sino que puedo jugar ya con una plaza sin ser extranjero, en enero del 2021 cumplo 4 años, la verdad que aquí estoy tranquilo, cómodo, no cierro las puertas de salir al extranjero si mañana tengo ofertas buenas para mí y el club, la quiere tomar. Siempre lo he dicho, sería una linda responsabilidad jugar con Honduras, pero tengo que respetar a los nacionales; si mañana se da, la tomaré.

Olimpia lucha por ganarlo todo, ¿cómo ves al equipo?

Estamos contentos por el trabajo que hemos venido haciendo, no es fácil adaptarse en un club grande como el Olimpia, antes de la pandemia venía bien, pero estar seis meses sin actividad por la pandemia nos costó un poco. Ahora estamos en nuestro mejor momento, jugar tres torneos no es sencillo, pero el plantel ha respondido de la mejor manera.

¿Cuáles son tus objetivos personales?

Primero es dejarlo todo en cada entrenamiento y juego, luchar por ganar el campeonato, la Liga de Concacaf y la Liga de Campeones también es una meta grupal, es una carga importante, pero estamos cuidándonos en lo todo. No estamos confiados, pero dependemos de nosotros mismos para el partido de vuelta contra el Impact Montreal, hay que saber manejar las emociones porque quedan 90 minutos.

¿Y de tu salida de Marathón qué piensas ahora fríamente?

Yo a Marathón no le quedé debiendo nada, en los tres años que estuve lo di todo, hay gente que habla sin saber, yo traía una carrera, en Panamá salí campeón, en Colombia y Venezuela también, hay gente estúpida que habla sin saber y contagia de eso, ellos siempre fueron mi prioridad para renovar, pero la gente debe entender que uno busca el bienestar de la familia.

Yo no me formé en Marathón. Las declaraciones del profe Héctor Vargas las tomé tranquilo, no hablaré de eso, al entrenador lo respeto, cada quien tiene su punto de vista. Yo solo estoy reclamando un derecho, un dinero que me deben y busqué las formas más sabias, pero si no se puede así, hay que buscar otras instancias.

¿Te consideras de los mejores extranjeros que han venido últimamente a Honduras?

Uno no se puede halagar solo, pero los números hablan por sí solos, tengo méritos y trabajo, si no soy el uno o el dos, los resultados lo dirán que puedo ser de los mejores extranjeros que han venido.

¿Cuál es el mejor jugador hondureño que has visto?

Hay muy buenos jugadores, Anthony “Choco” Lozano para mí es el mejor que he visto desde que vine aquí, por algo el muchacho tiene varios años de estar en Europa, por algo llegó al Barcelona B, pero aquí lo matan si juega mal con la Selección.

¿Y el mejor entrenador nacional quién es para ti?

Entrenador hondureño pues diría que Ramón “Primitivo” Maradiaga, la gente habla muy bien de él, no he tenido la oportunidad de trabajar con él, pero mis compañeros que sí lo han tenido como técnico dicen que es uno de los mejores.

¿Qué ciudad de Honduras te gusta más?

No he salido mucho aquí en Honduras, pero me gusta San Pedro Sula y Tegucigalpa, ambas ciudades son bonitas y me siento cómodo. Yo soy mucho del entreno a la casa, también voy a la iglesia o a comer algún restaurante.

Acabas de perder a tu madre, ¿ese es mucho dolor me imagino?

Ha sido un año difícil por todo lo que ha pasado en el país, he perdido a familiares como mi mamá, pero busco consuelo en Dios y mis seres queridos. A la gente le digo que se tome las cosas con mucha responsabilidad.

¿Cuál es tu sueño por cumplir?

Espero salir campeón con el Olimpia.

¿Cuál es el portero que te resulta más difícil en anotarle en Honduras?

Luis Buba López del Real España, es uno de los mejores porteros de la Liga Nacional.

¿Cómo recibiste la noticia de la muerte de Maradona?

No lo vi jugar, pero fue una noticia de impacto mundial.

¿Qué cambiarías del fútbol catracho?

La infraestructura, el tema administrativo, pero debe ser desde las bases, porque no solo es de una persona la que puede cambiarlo todo