Modric se pronuncia sobre su futuro tras rumores que dejaría al Real Madrid

Madrid, España

El croata Luka Modric, quien acaba contrato con el Real Madrid a final de la presente temporada, aseguró este martes que “claro" que quiere seguir en el conjunto blanco la próxima campaña porque siente que puede “ayudar al equipo”, y si es posible retirarse en el club madrileño.

“Lo he dicho muchas veces, pero vamos a ver qué pasa. Yo me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid hasta que sienta que puedo ayudar al equipo, y así me siento ahora mismo. Pero no sé qué va a pasar", comenzó diciendo el volante.

Y añadió: "Claro que quiero seguir. ¿Quién no quiere seguir y terminar su carrera aquí? Veremos, porque pueden pasar muchas cosas, pero yo quiero eso”, dijo en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles frente al Inter de Milán por la Champions League.

“Me siento bien. Estos partidos que no he jugado es una decisión del míster, cuando me toca y cuando salgo intento ayudar al equipo y hacerlo bien, igual que cuando juego desde el principio. Creo que todavía tengo bastante fútbol en mis piernas y fuerza para seguir, pero vamos a ver qué va a pasar en el futuro", indicó.

"Se está hablando mucho y preguntando mucho de mi situación, pero vamos a ver qué pasa. Yo estoy tranquilo, quiero ayudar al equipo y ver qué pasa con el futuro”, insistió sobre su posible renovación.

Modric evitó referirse a un supuesto interés del Inter de Milán en ficharle en 2018 y que pudiera reactivarse para la próxima temporada: “Lo que pasó en 2018 está atrás y no hay sentido hablar más de eso. Estoy en Madrid y contento de estar aquí”.

Además, valoró la situación de su compañero y capitán Sergio Ramos, quien también acaba contrato en junio de 2021.

"No nos molesta que se hable de esto, no nos afecta. La renovación de Sergio es un asunto entre él y el club, no hay que decir cuán importante es para nosotros y lo que ha hecho en este club. Yo creo y espero que va a llegar a un acuerdo por el bien de todos”, declaró.