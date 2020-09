Teófimo López: “Le daré una paliza a Lomachenko y le quitaré los títulos”

Las Vegas, Estados Unidos.

La pelea de peso ligero entre el hondureño Teófimo López y el ucraniano Vasyl Lomachenko, del próximo sábado 17 de octubre en el MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos, se enciende cada vez más luego de confirmarse.

Teófimo López (23 años) y con récord invicto de 15 peleas, 12 de ellas por nocaut, no dudó en pronosticar su victoria sobre el ucraniano.

“Le daré una paliza a Lomachenko y le quitaré los títulos. Tan simple como eso. Vengo a Las Vegas para hacer historia. Él no me cae para nada bien, y me voy a divertir mientras golpeo con mis puños la cara de Lomachenko. El reinado de Lomachenko, la pequeña diva, está llegando a su fin”, expresó a ESPN el hijo de padres hondureños y nacido en Nueva York.

Teófimo López firmando el contrato para la pelea.

Vasyl Lomachenko (32 años) no es un novato, es medallista de oro por partida doble en los Juegos Olímpicos, ganador en Beijing 2008 y Londres 2012, y tiene claro sus conceptos.

RESPONDE LOMACHENKO

“Teófimo López puede hablar todo lo que quiera. Es muy bueno hablando. No ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos dos años”, dijo Lomachenko.

“Soy un peleador y mi objetivo es ganar otro título mundial. Bien por Teófimo. Cuando peleemos en Las Vegas se comerá a mis golpes y sus palabras. Seré el mejor hombre, y cuatro títulos mundiales vendrán conmigo a Ucrania”, citó el pugilista que solo ha perdido una vez en sus 14 peleas profesionales. Diez peleas las ganó por nocaut.

Vasyl Lomachenko también ya ha firmado el contrato.

Lomachenko es el actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Por su parte, Teófimo es el campeón mundial de la Federación Internacional y todos los títulos estarán en disputa en el combate en Las Vegas.

“Lomachenko-López es la mejor pelea que se puede hacer en el boxeo, y estamos encantados de que estará disponible para los fanáticos sin cargo adicional en vivo por ESPN”, dijo el legendario promotor de Top Rank, Bob Arum. “Teófimo y Vasyl exigieron la pelea, y estamos contentos de haber podido hacerla realidad”.