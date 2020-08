'Primitivo' Maradiaga confirma las primeras bajas en el Vida

La Ceiba, Honduras.

El entrenador hondureño Ramón 'Primitivo' Maradiaga ya planifica la temporada con su nuevo club el Vida. Sin perder tiempo el estratega aseguró que no hará muchos cambios en la plantilla.

“No es que vamos a venir a descarrilar todo y decir esto no sirve y comenzar desde abajo. Hay una base, están los dos guardametas como Ricardo Canales y el mismo José Mendoza. La base de la defensa en el caso de Carlos Meléndez, Wisdom Quayé, Carlos Sánchez. Denis Meléndez en el mediocampo, adelante tenemos a (Alexander) Aguilar, Luis Palma y César Guillén”, dijo Maradiaga a Panorama Deportivo.

El técnico catracho comentó que ya inició conversaciones para retener al jugador Marvin la “Flecha” Bernárdez.

“Hablamos con Marvin Bernárdez para saber si está dispuesto a seguir con el club. Él ya nos dijo que tiene una posibilidad en el exterior, le dije que si se iba a quedar tiene que ser hasta el final, si no, no podrá estar en el equipo”, comentó.

BAJAS

'Primitivo' Maradiaga confirmó las bajas de los jugadores Carlos Ovidio Lanza y Jairo Puerto. “Lo de Salas tenemos entendido que tiene, al igual que Ovidio Lanza, un finiquito y prefiero otro tipo de jugador en la posición que manejan Salas y Lanza. En este momento sí digo que Salas está descartado al igual que Lanza. Alexander Aguilar está hasta el momento, falta la propuesta del club y ver si hay aceptación”.

Se refirió a la situación de Jairo Puerto. “Con Jairo hablamos ayer. Está en Estados Unidos y le dije que lo tenía en los planes, pero para mí es importante que cuando iniciemos esté acá. Si no viene para la hora de inicio, no va a estar porque no vamos a estar incorporando jugadores, salvo que sean excepciones”.

PRETEMPORADA

El exentrenador del Motagua y Real España informó que el lunes 23 de agosto comenzará la pretemporada con el grupo de jugadores que estén listos.

Maradiaga se mostró feliz por volver a dirigir en Honduras y espera hacer bien las cosas con el Vida. Su último club fue el Juticalpa.

Maradiaga vuelve a los banquillos tras ser suspendido por dos años del ejercicio de actividades futbolísticas el 2 de mayo de 2018, debido a que fue hallado culpable de “corrupción” al no cumplir con la obligación de denunciar el intento de soborno que tuvo la selección de El Salvador en juego ante Canadá el 5 de septiembre de 2016.