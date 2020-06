Dele Alli del Tottenham es suspendido por la Premier tras burlarse del coronavirus

Londres, Inglaterra

El delantero internacional inglés de Tottenham, Dele Alli, será suspendido para el partido de reanudación de la Premier League en que los Spurs jugarán frente al Manchester United, el 19 de junio, debido a una broma que daba a entender que los asiáticos eran responsables de la pandemia del COVID-19.

A principios de febrero, antes de que la pandemia interrumpiera la temporada de fútbol, Alli había publicado un video en la red social Snapchat titulada "¿Corona qué? Escuchen y pongan el volumen".

En las imágenes se veía al jugador con una mascarilla y filmando sin que se diera cuenta a una persona de apariencia asiática, sentada a su lado, y después un frasco de gel hidroalcohólico con la frase "Este virus deberá ser muy rápido para atraparme".

La publicación fue borrada después y el jugador había presentado sus excusas en la red social china Weibo.

La federación inglesa de fútbol (FA), estimando que Alli "no es racista", señaló que "no había reflexionado lo suficiente" utilizando "estereotipos racistas inaceptables".

Una argumentación que la comisión de disciplina independiente retuvo este jueves.

Además de la suspensión, Alli deberá pagar 50.000 libras (63.700 dólares) de multa y seguir un curso de sensibilización sobre el tema.

Su ausencia contra Manchester United es una mala noticia para los Spurs, octavos con 41 puntos y que esperan reducir su desventaja de cuatro unidades respecto a los Red Devils, quintos y a las puertas de las plazas que dan acceso a la próxima Liga de Campeones.

