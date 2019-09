Alex López renovó su contrato con la Liga Deportiva Alajuelense

Alajuela, Costa Rica.

El mediocampista hondureño Alexander López ha extendido su contrato con la Liga Deportivo Alajuelense de Costa Rica por un año y medio más, tras varios días de especulaciones sobre el futuro del jugador.

López llegó en enero del 2018 a las filas manudas proveniente del Olimpia de Honduras. Desde ahí comenzó a ganarse poco a poco el cariño de la afición al ser la brújula del medio campo rojinegro.

El club costarricense comunicó el jueves la renovación del catracho, una de las noticias más esperadas por la afición rojinegra.

NEGOCIACIÓN

La renovación de Alex López era un tema en el que los manudos trabajaban desde hacía tiempo. Tanto el presidente Fernando Ocampo como el gerente deportivo Agustín Lleida aseguraban que todo estaba muy adelantado y solo faltaba un detalle para concretar la firma.

De hecho, Agustín Lleida había puesto un plazo hasta agosto, pero la negociación se demoró un poco más porque el centrocampista fue convocado por la Selección de Honduras para jugar los partoidos amistosos contra Puerto Rico y Chile.

Alex López al momento de firmar su renovación de contrato.

López volvió a la acción tras la fecha FIFA y marcó el primer gol del Alajuelense en la sufrida victoria sobre Limón el martes. Tras el encuentro, el gerente deportivo expresó que la situación se resolvería a más tardar el próximo lunes, pero fue este jueves cuando todo se solucionó.

“Yo le dije muy claro a Agustín que viniendo de la selección íbamos a sentarnos tranquilos, íbamos a hablar y yo lo estaba tomando con tranquilidad, sin mucho afán, porque sabía que en su momento si se tenía que firmar, se iba a firmar y si no, no, porque si desde un principio yo hubiese decidido que no iba a firmar, se lo habría comunicado a la directiva”, relató López en el programa de radio Corazón Manudo.

ESTÁ FELIZ

El creativo hondureño manifestó que “fueron días muy intensos, con Agustín (Lleida) detrás de mi persona, pero al final llegué a un acuerdo, obviamente que mi familia influyó mucho en que pudiera yo quedarme aquí en Costa Rica, están contentos, estamos pasando un buen momento con la Liga en el torneo y creo que se vienen cosas muy importantes para la Liga”.

Desde que llegó al país, muchas veces le han preguntado a López si en algún momento jugaría en otro equipo en Costa Rica, pero él no cambia de postura. “Yo se lo he dicho al presidente, la verdad es que el único equipo con el que jugaría aquí es la Liga. Si a mí en algún momento la Liga ya no quiere contar con mis servicios le agradecería mucho, porque se han portado muy bien conmigo. Fue una de las cosas por las que yo renové, porque tengo que estar agradecido por cómo me han tratado, el presidente, los compañeros, todos los que forman parte de la Liga”.

El hondureño celebrando su último gol con el Alejuelense, frente al Limón.

Uno de los temas que influyó mucho en la decisión de Alex López de mantenerse en el Alajuelense es que está muy adaptado al país, aparte de que tiene dos muy buenos amigos, que son Jorge Zúñiga y Juan Carlos Páez. “Ellos han sido muy importantes para mí aquí en Costa Rica, porque me han apoyado no solo en lo futbolístico, sino en lo espiritual y lo familiar”, citó el catracho.

Además, él resume que en el país ha encontrado “tranquilidad”. “Mi esposa va a dejar a mi hija tranquila y saber de que yo a veces salgo a correr en las calles y todo lo hago de manera muy natural, pero cada quien tiene su manera de pensar de poder estar en el extranjero. He estado en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en varios países y la verdad que la tranquilidad y la emoción de poder estar aquí y estar cerca de mi familia no la puedo comparar en otros países que he estado”, reseñó López.

El futbolista asegura que también tomó una decisión pensando en el futuro. “Yo lo he dicho y espero que se me cumpla ese sueño. La única manera de irme de Costa Rica sería para Europa y espero algún día irme siendo campeón”, afirmó.

En este torneo, Alex López suma 841 minutos y contabiliza dos anotaciones, goles que le marcó a Limón en el Estadio Nacional y en el Morera Soto.