Faitelson llama "ebrio" a compañero en programa en vivo y todo se descontrola

La dolorosa derrota que sufrió México en el amistoso contra Argentina ha calado hondo entre los aficionados y periodistas mexicanos. Tanto así que hasta se pelearon entre ellos en pleno programa en vivo.

El siempre polémico comentarista David Faitelson tuvo un encontronazo en el programa Fútbol Picante de ESPN con el exfutbolista Francisco Gabriel de Anda cuando el primero le recordó un momento bochornoso que vivió su hermano, Juan Carlos Gabriel de Anda, en un programa de televisión.

La discusión empezó por el pésimo accionar de la selección mexicana y terminó en ataques personales entre los dos comentaristas deportivos. "¿Vienes bien o vienes como tu hermano?… Pues ebrio", fueron las palabras que Faitelson le dijo a De Anda en el programa Fútbol Picante. "El que toma chochos eres tú", fue la respuesta del exjugador.

Las palabras de Faitelson eran en alusión al escándalo que Juan Carlos Gabriel de Anda tuvo cuando era panelista en la cadena de deportes Fox Sports, en la cual salió al aire en estado de ebriedad, específicamente en el programa La Última Palabra.

Tras la pelea verbal entre ambos, los compañeros de la mesa, entre ellos el periodista José Ramón Fernández, intentaron calmar los ánimos de los comentaristas, pero ante la imposibilidad, la producción tuvo que cortar el segmento y mandar a cortes comerciales.

Al finalizar el programa, David Faitelson interrumpió a Fernández para ofrecerle una disculpa en vivo a su compañero, quien aceptó el comentario, sin embargo, su respuesta fue sarcástica: "Yo también, si tú te metes chochitos o no, es cosa tuya; si te quieres pintar el pelo de naranja, también es cosa tuya. Tienes toda la razón. Yo también te ofrezco disculpas".

Pero la pelea no se quedó ahí y siguió en las redes sociales, donde apareció al poco tiempo el propio Juan Carlos Gabriel de Anda, quien subió un video respondiendo a la discusión que había vivido su hermano en el programa deportivo.

"El señor Faitelson no sabe de deportes. Hace bien el color, hace polémica (…) Es un cerdo del micrófono que se atreve a hablar de la gente cuando no está presente. Ahorita habla de mí, en su momento habló de mi hermano", empezó diciendo JC de Anda.

De Anda reconoció los problemas que tuvo en su incursión en la TV y de la vez que llegó ebrio a un programa de Fox Sports. "Triunfé mucho en la televisión y la cagué mucho en la televisión. Sufrí mucho porque además no sabía si era un tema de exceso de trabajo". Y agregó: "David lo toma personal, yo pensé que él sabía lo que era el show".

Juan Carlos Gabriel de Anda siguió la polémica diciendo que Faitelson "está becado" en la televisión deportiva mexicana, porque "tiene a un gran amigo en la televisión que sí hizo historia", en referencia a José Ramón Fernández.

David Faitelson utilizó su cuenta de Twitter para pedirle disculpa a los hermanos De Anda por lo sucedido. "Lo que sucedió esta noche en Fútbol Picante es inadmisible. Caer en descalificaciones personales. Estoy apenado por ello. Ofrezco una disculpa, primero al público y luego a Farncisco Gabriel de Anda, a su hermano Juan Carlos y a quien pude haber lastimado. Lo siento mucho…".

Su amigo y compañero José Ramón Fernández también opinió sobre la discusión. "No generalizo, he convivido con grandes analistas y periodistas, pero saber de fútbol porque se ha jugado al fútbol y repetir eso como mantra, da derecho a pocas cosas. Paco y David son grandes profesionales, honor trabajar con ellos".

Faitelson tiene un problema de identidad y es un tema de cuna ... que a mi no me achaque toda su falta de identidad !! ... en el próximo video les digo pq sin tapujos !! pic.twitter.com/qQdLhwnZkl

Así mi último día en ESPN, lo platico tal cual fue !! .. otra vez el marrano del micrófono dijo mentiras !! .. tengo las pruebas de cuando yo renuncié ! ..Nunca había hablado, hoy me toca decir la verdad !! ? David, las cosas se dicen a la cara! ánimo c tus pastillas para la ?! pic.twitter.com/qJhaLrVrif

No generalizo, he convivido con grandes analistas y periodistas, pero saber de fútbol porque se ha jugado al fútbol y repetir esto como mantra, da derecho a pocas cosas; la primera: a no saber de ninguna otra cosa



Paco y David son grandes profesionales, honor trabajar con ellos